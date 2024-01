Soirée pyjama 6 Rue Joseph Lamour de Caslou Redon, vendredi 19 janvier 2024.

Redon Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 21:00:00

Pour la nuit de la lecture à Redon, sortez vos pilou-pilou, vos chemises de nuits ou vos pyjamas de flanelle pour venir à la médiathèque en mode nuit ! Vous y découvrirez un coin coocooning, des massages rigolos parents-enfants, des lectures d’albums et des contes par les conteurs de la Jolie Vilaine. En continu, des tables de jeux de société et des jeux vidéos. Et aussi de quoi satisfaire les estomacs gourmands avec chocolat chaud et gâteaux.

Vendredi 19 janvier de 18h30 à 21h à la médiathèque Jean-Michel Bollé REDON

Le programme :

18h30-19h30 : lectures d’albums et atelier massage rigolo parent-enfants.

19h30-20h30 : contes par les conteurs de la Jolie Vilaine.

18h30-20h30 : Jeux de société en partenariat avec la ludothèque du Centre social.

18h30-21h : jeux vidéo sur Switch.

19h30-21h : espace Snozelen (détente, ambiance cocooning 5 sens) en libre accès.

.

6 Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2023-12-30 par OT – PAYS DE REDON