Théâtre peinture : Seul 6, rue JB Clément Nouzonville, 28 février 2024, Nouzonville.

Nouzonville,Ardennes

C’est l’histoire d’un personnage,Un personnage qui veut fuir, fuguer,Un personnage qui veut retourner, revenir à la nature,Un personnage qui tente encore de rêver,Un personnage qui marche : »Je marche pour réfléchir, pour me laver l’âme » (Luc Jacquet)Un personnage »aux semelles de vent »,Un personnage qui veut (re)vivre des sensations, une Sensation ….A travers la question : »Pourquoi sommes-nous si seul ? », un personnage décide de vivre le poème »Sensation » d’Arthur Rimbaud. Un voyage qui s’apparente à une fugue, il n’a ni destination ni durée précise, il veut aller, au hasard, très loin, vers une sorte d’infini, de voyage sans retour (…)Le personnage au travers d’un Sol Noir, de carrés Blancs, de Sons, de Mouvements, de Tracés, de Couleurs, de Formes… fugue en quête de sensations mais cette fugue fera-t-elle sensation ?.

2024-02-28 fin : 2024-02-28 . EUR.

6, rue JB Clément Centre Culturel

Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est



It’s the story of a character,A character who wants to run away,A character who wants to go back to nature,A character who still tries to dream,A character who walks: »I walk to think, to wash my soul » (Luc Jacquet),A character »with soles of wind »,A character who wants to (re)experience sensations, a Sensation?through the question: « Why are we so alone? », a character decides to experience Arthur Rimbaud’s poem « Sensation ». A journey that resembles a fugue, with no precise destination or duration, he wants to go, at random, very far away, towards a kind of infinity, a journey of no return (?) The character, through a black ground, white squares, sounds, movements, lines, colors, shapes… runs away in search of sensations, but will this fugue cause a sensation?

Es la historia de un personaje,Un personaje que quiere huir,Un personaje que quiere volver a la naturaleza,Un personaje que sigue intentando soñar,Un personaje que camina: « Camino para pensar, para lavarme el alma » (Luc Jacquet),Un personaje « con suelas de viento »,Un personaje que quiere (re)experimentar sensaciones, una ¿Sensación?a través de la pregunta: « ¿Por qué estamos tan solos? », un personaje decide experimentar el poema « Sensación » de Arthur Rimbaud. Un viaje que se asemeja a una fuga, sin destino ni duración precisos, quiere ir, al azar, muy lejos, hacia una especie de infinito, un viaje sin retorno (?) El personaje, a través de un suelo negro, cuadrados blancos, sonidos, movimientos, líneas, colores, formas… huye en busca de sensaciones, pero ¿provocará esta fuga una sensación?

Es ist die Geschichte einer Figur,einer Figur, die fliehen will,einer Figur, die zur Natur zurückkehren will,einer Figur, die noch versucht zu träumen,einer Figur, die wandert: »Ich wandere, um nachzudenken, um meine Seele zu waschen » (Luc Jacquet),einer Figur mit »Windsohlen »,einer Figur, die (wieder) Gefühle erleben will, eine Sensation?anhand der Frage « Warum sind wir so einsam? » beschließt eine Figur, das Gedicht « Sensation » von Arthur Rimbaud zu erleben. Eine Reise, die einer Fuge ähnelt, sie hat weder ein Ziel noch eine bestimmte Dauer, sie will zufällig sehr weit gehen, in Richtung einer Art Unendlichkeit, einer Reise ohne Rückkehr (?) Die Figur läuft durch einen schwarzen Boden, weiße Quadrate, Klänge, Bewegungen, Spuren, Farben, Formen… auf der Suche nach Empfindungen davon, aber wird diese Fuge eine Sensation sein?

