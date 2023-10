Théâtre : De La Fontaine à Booba 6, rue JB Clément Nouzonville, 22 février 2024, Nouzonville.

Nouzonville,Ardennes

Deux amis liés par l’amour du théâtre et de la poésie s’apprêtent à dire un florilège de fables mais la représentation dérape… L’un, classique, respecte le texte à la lettre ; l’autre, moderne, se permet tout pour le rendre accessible et s’exprimer pleinement. Chacun va défendre sa vision à travers les textes : Comment dire une fable au théâtre ? Est-ce que La Fontaine a du flow ? Peut-on rapper un texte en vers ? Le rap est-il une forme de poésie ? Est-ce que Booba vaut Baudelaire… ? Tour à tour, joyeux clash, battle et discussion sur le fond et la forme, De La Fontaine à Booba est une comédie surprenante et rythmée qui mélange les genres avec humour !.

2024-02-22 fin : 2024-02-22 . EUR.

6, rue JB Clément

Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est



Two friends bound by a love of theater and poetry are about to perform a collection of fables, but the performance gets out of hand? One, a classicist, respects the text to the letter; the other, a modernist, takes every liberty to make it accessible and express himself fully. Each defends his vision through the texts: How do you tell a fable in theater? Does La Fontaine have flow? Can you rap a text in verse? Is rap a form of poetry? Is Booba as good as Baudelaire? By turns a joyous clash, a battle and a discussion of content and form, De La Fontaine à Booba is a surprising, fast-paced comedy that mixes genres with humor!

Dos amigos amantes del teatro y la poesía se disponen a representar una colección de fábulas, pero la representación se sale de madre.. Uno, clasicista, respeta el texto al pie de la letra; el otro, modernista, se toma todas las libertades para hacerlo accesible y expresarse plenamente. Cada uno defenderá su visión a través de los textos: ¿Cómo se cuenta una fábula en el teatro? ¿Tiene fluidez La Fontaine? ¿Se puede rapear un texto en verso? ¿Es el rap una forma de poesía? ¿Es Booba tan bueno como Baudelaire? De La Fontaine a Booba es una comedia sorprendente que mezcla géneros con humor

Zwei Freunde, die die Liebe zum Theater und zur Poesie verbindet, wollen eine Sammlung von Fabeln vortragen, doch die Aufführung läuft aus dem Ruder Der eine, ein Klassiker, hält sich strikt an den Text, der andere, ein Moderner, erlaubt sich alles, um ihn zugänglich zu machen und sich voll auszudrücken. Jeder verteidigt seine Sicht auf den Text: Wie sagt man eine Fabel im Theater? Hat La Fontaine einen Flow? Kann man einen Text in Versform rappen? Ist Rap eine Form der Poesie? Ist Booba so gut wie Baudelaire? De La Fontaine à Booba ist eine überraschende und rhythmische Komödie, die die Genres auf humorvolle Weise mischt

Mise à jour le 2023-10-24 par Ardennes Tourisme