Théâtre humour : Vacances obligatoires

Nouzonville,Ardennes

Patrick est addict… au travail. Il passe plus de temps dans ses dossiers qu’avec sa femme et son fils. Suite à un malaise, il se retrouve interné en maison de repos. Coupé du monde extérieur, il n’a ni dossiers, ni ordinateur, ni portable… Il doit faire face à une psychologue au caractère bien trempé, qui n’a pas la langue dans sa poche. Patrick doit lui prouver qu’il est » désintoxiqué » du travail, sinon il ne pourra pas sortir et retrouver sa famille… et son job ! Pour la première fois de sa vie, il ne doit rien faire ! Ça tombe mal : il est en passe de réaliser le plus gros coup de sa carrièreLa pièce aborde aussi bien les sujets du travail, du couple et de la paternité. Faisons-nous toujours les bons choix ? Communiquons-nous assez avec nos proches ? Quelles sont nos priorités ?Bruno Bachot a voulu s’amuser et alerter sur un sujet au cœur de notre monde moderne, où on ne compte plus les cas de « Burn out ». « Vacances Obligatoires » est une fable moderne à la fois drôle et émouvante..

2024-02-09

6, rue JB Clément Centre Culturel

Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est



Patrick is addicted… to work. He spends more time on his files than with his wife and son. Following a breakdown, he finds himself confined to a nursing home. Cut off from the outside world, he has no files, no computer, no laptop… He has to deal with a strong-tempered psychologist who doesn’t mince her words. Patrick has to prove to her that he’s « detoxed » from work, or he won’t be able to go out and find his family… and his job! For the first time in his life, he has to do nothing! The play tackles the subjects of work, relationships and fatherhood. Do we always make the right choices? Do we communicate enough with those closest to us? What are our priorities? Bruno Bachot wanted to have fun and raise awareness on a subject at the heart of our modern world, where there are countless cases of « Burn out ». « Vacances Obligatoires » is a modern fable that is both funny and moving.

Patrick es adicto… al trabajo. Pasa más tiempo con sus archivos que con su mujer y su hijo. Después de sentirse mal, acaba en una residencia de ancianos. Aislado del mundo exterior, no tiene archivos, ni ordenador, ni portátil… Tiene que lidiar con una psicóloga de carácter fuerte que no es nada franca. Patrick tiene que demostrarle que se ha « desintoxicado » del trabajo, o no podrá salir a buscar a su familia… ¡y su trabajo! Por primera vez en su vida, no tiene que hacer nada La obra aborda los temas del trabajo, las relaciones y la paternidad. ¿Tomamos siempre las decisiones correctas? ¿Nos comunicamos lo suficiente con nuestros allegados? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Bruno Bachot ha querido divertirnos y alertarnos sobre un tema que está en el corazón de nuestro mundo moderno, donde se dan innumerables casos de agotamiento. « Vacances obligatoires » es una fábula moderna a la vez divertida y conmovedora.

Patrick ist süchtig – nach Arbeit. Er verbringt mehr Zeit in seinen Akten als mit seiner Frau und seinem Sohn. Nach einem Schwächeanfall wird er in ein Pflegeheim eingewiesen. Abgeschnitten von der Außenwelt hat er keine Akten, keinen Computer und kein Handy. Er muss sich mit einer temperamentvollen Psychologin auseinandersetzen, die nicht auf den Mund gefallen ist. Patrick muss ihr beweisen, dass er von der Arbeit « entgiftet » ist, sonst kann er nicht raus und zu seiner Familie zurückkehren… und zu seinem Job! Zum ersten Mal in seinem Leben muss er nichts tun! Das trifft sich schlecht: Er ist auf dem besten Weg, den größten Coup seiner Karriere zu landenDas Stück behandelt die Themen Arbeit, Partnerschaft und Vaterschaft gleichermaßen. Treffen wir immer die richtigen Entscheidungen? Kommunizieren wir genug mit unseren Lieben? Bruno Bachot wollte sich amüsieren und auf ein Thema aufmerksam machen, das im Zentrum unserer modernen Welt steht, in der es unzählige Fälle von « Burn out » gibt. der Film « Vacances Obligatoires » ist eine moderne Fabel, die sowohl lustig als auch bewegend ist.

