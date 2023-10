Théâtre : Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive 6, rue JB Clément Nouzonville, 19 janvier 2024, Nouzonville.

Nouzonville,Ardennes

Si la triste histoire d’amour de Cyrano de Bergerac et de sa cousine Roxane est connue de tous, vous ne saviez peut-être point qu’elle avait été transposée dans le Japon médiéval grâce à l’imaginaire de Taï-Marc Le Tanh et de Rébecca Dautremer. (Re)découvrez l’œuvre d’Edmond Rostand dans une adaptation poétique et émouvante, à l’esthétique très marquée et raffinée..

2024-01-19

6, rue JB Clément Centre Culturel

Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est



If the sad love story of Cyrano de Bergerac and his cousin Roxane is well known, you may not have known that it has been transposed to medieval Japan thanks to the imagination of Taï-Marc Le Tanh and Rébecca Dautremer. (Re)discover Edmond Rostand?s work in a poetic and moving adaptation, with a very distinctive and refined aesthetic.

Aunque la triste historia de amor de Cyrano de Bergerac y su prima Roxane es bien conocida, tal vez no sepa que ha sido trasladada al Japón medieval gracias a la imaginación de Taï-Marc Le Tanh y Rébecca Dautremer. (Re)descubra la obra de Edmond Rostand en una adaptación poética y conmovedora con una estética distintiva y refinada.

Die traurige Liebesgeschichte von Cyrano de Bergerac und seiner Cousine Roxane ist zwar allgemein bekannt, aber Sie wussten vielleicht nicht, dass sie dank der Fantasie von Taï-Marc Le Tanh und Rébecca Dautremer in das mittelalterliche Japan verlegt wurde. Entdecken Sie das Werk von Edmond Rostand in einer poetischen und bewegenden Adaption mit einer sehr markanten und raffinierten Ästhetik (wieder).

