Théâtre : Molière Variations 6, rue JB Clément Nouzonville, 12 janvier 2024, Nouzonville.

Nouzonville,Ardennes

Il était une fois deux comédiennes qui avaient décidé de s’approprier quelques scènes mythiques des Œuvres de Molière. En explorant des théâtralités diverses, mêlant la musicalité, la voix et le travail du corps, Molière (Variations) interroge avec humour les grandes obsessions de Jean-Baptiste (la jalousie, le pouvoir, le mensonge, la trahison, le ridicule, l’amour) et la résonance de son théâtre aujourd’hui. Charlotte Blanchard et Pascale Salkin proposent un exercice de style ludique autour des personnages de Dorine, Henriette, Armande, Agnès, Philinte, Alceste, Arnolphe, Célimène, Angélique, Harpagon, Arsinoe… Molière (Variations) est avant tout une histoire de sororité, de complicité, de rivalité joyeuse, où le public est à la fois le témoin et le partenaire de jeu..

2024-01-12 fin : 2024-01-12 . EUR.

6, rue JB Clément Centre Culturel

Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est



Once upon a time, two actresses decided to appropriate some of the mythical scenes from Molière?s works. Exploring a variety of theatricalities, combining musicality, voice and bodywork, Molière (Variations) humorously questions Jean-Baptiste?s great obsessions (jealousy, power, lies, betrayal, ridicule, love) and the resonance of his theater today. Charlotte Blanchard and Pascale Salkin propose a playful exercise in style based on the characters of Dorine, Henriette, Armande, Agnès, Philinte, Alceste, Arnolphe, Célimène, Angélique, Harpagon, Arsinoe? Molière (Variations) is first and foremost a story of sisterhood, complicity and joyful rivalry, in which the audience is both witness and playmate.

Érase una vez dos actrices que decidieron hacer suyas algunas de las legendarias escenas de las obras de Molière. Explorando una variedad de estilos teatrales, combinando musicalidad, voz y trabajo corporal, Molière (Variaciones) examina con humor las principales obsesiones de Jean-Baptiste (celos, poder, mentiras, traición, ridículo, amor) y la resonancia de su teatro en la actualidad. Charlotte Blanchard y Pascale Salkin proponen un lúdico ejercicio de estilo en torno a los personajes de Dorine, Henriette, Armande, Agnès, Philinte, Alceste, Arnolphe, Célimène, Angélique, Harpagon, Arsinoe? Molière (Variaciones) es ante todo una historia de hermandad, complicidad y alegre rivalidad, en la que el público es a la vez testigo y compañero de juego.

Es waren einmal zwei Schauspielerinnen, die beschlossen hatten, sich einige mythische Szenen aus Molières Werken anzueignen. Molière (Variations) erkundet verschiedene Theatraliken, die Musikalität, Stimme und Körperarbeit miteinander verbinden, und hinterfragt auf humorvolle Weise die großen Obsessionen Jean-Baptistes (Eifersucht, Macht, Lüge, Verrat, Lächerlichkeit, Liebe) und die Resonanz seines Theaters in der heutigen Zeit. Charlotte Blanchard und Pascale Salkin bieten eine spielerische Stilübung rund um die Figuren Dorine, Henriette, Armande, Agnès, Philinte, Alceste, Arnolphe, Célimène, Angélique, Harpagon, Arsinoe? Molière (Variations) ist vor allem eine Geschichte der Schwesternschaft, der Komplizenschaft und der fröhlichen Rivalität, in der das Publikum gleichzeitig Zeuge und Spielpartner ist.

Mise à jour le 2023-10-03 par Ardennes Tourisme