Théâtre musical : Nous l’Europe, Banquet des peuples 6, rue JB Clément Nouzonville, 1 décembre 2023, Nouzonville.

Nouzonville,Ardennes

Qui sommes-nous ? Héritiers de quel passé ? Traversés par quels tourments ? Fautifs de quels crimes et porteurs de quelles utopies ? Notre continent a inventé des cauchemars, fait gémir ses propres peuples, mais il a su aussi faire naître des lumières qui ont éclairé le monde entier.De cette contradiction, Laurent Gaudé tire un texte d’une grande beauté, dont la force lyrique et politique nous ébranle tout autant qu’elle nous ravit.L’histoire de l’Europe défile de page en page et nous y retrouvons les grands rendez-vous qui ont marqué son histoire. Dans un souffle puissant, jeune, impétueux, ce magnifique poème épique nous invite à revisiter le « monde d’hier » et à imaginer « le monde d’après ».Sur la scène, un acteur, un musicien, une chanteuse, pour dire le poème, le chanter, le porter au plus haut de son édifiante beauté..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

6, rue JB Clément Centre Culturel

Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est



Who are we? Heirs to what past? Through what torments? Perpetrators of what crimes and bearers of what utopias? From this contradiction, Laurent Gaudé draws a text of great beauty, whose lyrical and political force shakes us as much as it delights us. The history of Europe unfolds from page to page, and we find the great events that have marked its history. In a powerful, youthful, impetuous breath, this magnificent epic poem invites us to revisit « yesterday?s world » and imagine « the world after ».on stage, an actor, a musician and a singer, to tell the poem, to sing it, to bring it to the height of its edifying beauty.

¿Quiénes somos? ¿Herederos de qué pasado? ¿A través de qué tormentos? ¿Perpetradores de qué crímenes y portadores de qué utopías? A partir de esta contradicción, Laurent Gaudé dibuja un texto de gran belleza, cuya fuerza lírica y política nos estremece tanto como nos deleita. La historia de Europa se despliega de página en página, y encontramos los grandes acontecimientos que han marcado su historia. En un soplo poderoso, juvenil e impetuoso, este magnífico poema épico nos invita a revisitar el « mundo de ayer » y a imaginar el « mundo de mañana ».En el escenario, un actor, un músico y un cantante, para contar el poema, para cantarlo, para llevarlo a la cima de su edificante belleza.

Wer sind wir? Erben welcher Vergangenheit? Von welchen Qualen geplagt? Schuld an welchen Verbrechen und Träger welcher Utopien? Unser Kontinent hat Alpträume erfunden und seine eigenen Völker zum Weinen gebracht, aber er hat auch Lichter hervorgebracht, die die ganze Welt erleuchtet haben.Aus diesem Widerspruch hat Laurent Gaudé einen Text von großer Schönheit geschaffen, dessen lyrische und politische Kraft uns gleichermaßen erschüttert und begeistert.Die Geschichte Europas zieht von Seite zu Seite weiter, und wir begegnen den großen Ereignissen, die seine Geschichte geprägt haben. Auf der Bühne ein Schauspieler, ein Musiker, eine Sängerin, um das Gedicht zu sprechen, zu singen und es in seiner erbaulichen Schönheit auf die Spitze zu treiben.

