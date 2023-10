Humour : Alexis – Le Rossignol 6, rue JB Clément Nouzonville, 21 novembre 2023, Nouzonville.

Nouzonville,Ardennes

Loin des stand-up sur vitaminés, Alexis Le Rossignol offre un spectacle à l’image d’un repas entre amis. Entre improvisations bien senties et anecdotes hilarantes, il excelle dans l’art de pointer du doigt les travers de la société. Et comme à la fin d’une soirée où on a bien ri, on en ressort plein d’énergie et avec la ferme intention de se retrouver rapidement..

2023-11-21

6, rue JB Clément Centre Culturel

Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est



Alexis Le Rossignol’s show is a far cry from vitamin-packed stand-up comedy. Between heartfelt improvisations and hilarious anecdotes, he excels in the art of pointing out society’s shortcomings. And just as at the end of an evening of laughter, you’ll come away energized and determined to get together again soon.

El espectáculo de Alexis Le Rossignol no tiene nada que ver con el humor vitaminado de una comida entre amigos. Entre sentidas improvisaciones e hilarantes anécdotas, destaca en el arte de señalar los defectos de la sociedad. Y al igual que al final de una noche de risas, saldrá lleno de energía y con la firme intención de volver a reunirse pronto.

Alexis Le Rossignol ist weit entfernt von vitaminreichen Stand-Ups und bietet eine Show, die einem Essen unter Freunden gleicht. Zwischen gut getimten Improvisationen und urkomischen Anekdoten versteht er es meisterhaft, mit dem Finger auf die Schwächen der Gesellschaft zu zeigen. Und wie am Ende eines Abends, an dem man viel gelacht hat, geht man voller Energie und mit dem festen Vorsatz, sich bald wieder zu treffen, aus dem Theater.

