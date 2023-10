Concert : Teen Spirit 6, rue JB Clément Nouzonville, 13 octobre 2023, Nouzonville.

Nouzonville,Ardennes

Qui ne connaît pas Kurt Cobain, cette légende du rock qui incarne à lui tout seul les nineties ? Suicidé en 1994 parce que le monde l’avait trop vite élevé au rang d’idole, Kurt entrera de plain-pied dans l’histoire : celle d’un génie du songwriting comme il en naît rarement, tête de gondole malgré lui d’un courant torrentiel, le grunge.Un quart de siècle après sa fin tragique, Folk Nevermind a décidé de lui rendre un hommage sincère mais insolite : en décalage. Parce qu’au lieu de riffs bien sales et d’une batterie-matraque, les trois compères ont choisi la tangente acoustique : accordéon diatonique, guitare en bois, violon ! L’idée ici n’est donc en aucun cas de rejouer tel quel Nirvana mais de le “réinterpréter avec humour et dérision” à l’aide d’instruments que Cobain et les siens n’auraient jamais, sans doute, sorti de leur étui… Une façon ludique de célébrer ce triste anniversaire mais le début d’un mythe. Et de rappeler aux jeunes que le rock, dans les années 90, était comme le rap aujourd’hui : crucial et spontané, populaire et rebelle..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

6, rue JB Clément Centre Culturel

Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est



Who doesn’t know Kurt Cobain, the rock legend who single-handedly embodied the nineties? Killed in 1994 because the world was too quick to elevate him to idol status, Kurt went down in history as one of the rarest songwriting geniuses ever born, the unwitting poster boy for the torrential grunge movement.A quarter of a century after his tragic death, Folk Nevermind decided to pay him a sincere but unusual tribute: out of sync. Because, instead of dirty riffs and a drum-machine, the three friends have gone off on an acoustic tangent: diatonic accordion, wooden guitar and violin! The idea here is by no means to replay Nirvana as it is, but to ?reinterpret it with humor and derision? using instruments that Cobain and his ilk would probably never have taken out of their cases? A playful way to celebrate this sad anniversary, but the beginning of a myth. And to remind young people that rock in the 90s was like rap today: crucial and spontaneous, popular and rebellious.

¿Quién no ha oído hablar de Kurt Cobain, la leyenda del rock que encarnó en solitario la década de los noventa? Asesinado en 1994 porque el mundo se apresuró a elevarlo a la categoría de ídolo, Kurt pasó a la historia como uno de los genios compositores más raros jamás nacidos, y el involuntario icono del torrencial movimiento grunge.Un cuarto de siglo después de su trágica muerte, Folk Nevermind ha decidido rendirle un homenaje sincero pero insólito: a destiempo. En lugar de riffs sucios y una caja de ritmos, los tres amigos han optado por un enfoque acústico: ¡acordeón diatónico, guitarra de madera y violín! La idea no es en absoluto reproducir Nirvana tal cual, sino « reinterpretarlo con humor y sorna » utilizando instrumentos que Cobain y su banda probablemente nunca habrían sacado de sus fundas? Es una forma lúdica de celebrar este triste aniversario, pero también el comienzo de un mito. Y de recordar a los jóvenes que el rock de los 90 era como el rap de hoy: crucial y espontáneo, popular y rebelde.

Wer kennt sie nicht, die Rocklegende Kurt Cobain, der die Neunzigerjahre verkörperte? Ein Vierteljahrhundert nach seinem tragischen Ende beschloss Folk Nevermind, ihm eine aufrichtige, aber ungewöhnliche Hommage zu widmen: eine Hommage, die sich von der Masse abhebt. Denn anstelle von dreckigen Riffs und Schlagzeug haben sich die drei Freunde für die akustische Tangente entschieden: diatonisches Akkordeon, Holzgitarre, Geige! Die Idee ist also keinesfalls, Nirvana zu wiederholen, sondern es mit Humor und Spott neu zu interpretieren, mit Hilfe von Instrumenten, die Cobain und die Seinen wahrscheinlich nie aus ihrem Koffer geholt hätten? Eine spielerische Art, diesen traurigen Jahrestag, aber den Beginn eines Mythos zu feiern. Und um die Jugendlichen daran zu erinnern, dass Rockmusik in den 90er Jahren so war wie Rap heute: entscheidend und spontan, populär und rebellisch.

