ATELIER YOGA ET DO IN – SÉRIGNAN 6 Rue Jacques Duclos Sérignan, 10 décembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Alice et Benoît vous propose un atelier Yoga et Do In (deux pratiques complémentaires) durant lequel vous découvrirez leurs bienfaits. La séance sera clôturée par un petit moment autour d’une tisane..

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 11:00:00. EUR.

6 Rue Jacques Duclos

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Alice and Benoît propose a Yoga and Do In workshop (two complementary practices) during which you will discover their benefits. The session will end with a moment over herbal tea.

Alice y Benoît le proponen un taller de Yoga y Do In (dos prácticas complementarias) durante el cual descubrirá sus beneficios. La sesión se completará con una tisana.

Alice und Benoît bieten Ihnen einen Workshop zu Yoga und Do In (zwei sich ergänzende Praktiken) an, bei dem Sie die Vorteile dieser beiden Praktiken kennen lernen. Die Sitzung wird mit einem Kräutertee abgeschlossen.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE