VACANCES DE NOËL À L'ENVOL DES PIONNIERS !

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23

fin : 2024-01-07

Pendant les vacances de Noël, retrouvez des animations familiales à L’Envol des Pionniers et (re)découvrez ce lieu historique, berceau de l’Aéropostale et point de départ de l’histoire d’amour entre Toulouse et les avions.

Une programmation qui ravira petits et grands entre les incontournables ateliers immersifs dédiés aux familles, le « tour de piste » pour visiter entre autres les lieux emblématiques : le wagon postal et le bureau de Didier Daurat ainsi que les différentes expositions à découvrir.

L’ATELIER FAMILLE : les enfants peuvent devenir journalistes et couvrir la première traversée commerciale de l’Atlantique sud en avion.

Une activité immersive au cœur de l’épopée aéropostale. Pendant 1 heure, vous êtes invités à jouer les « journalistes d’un jour » pour couvrir les préparatifs de la première traversée commerciale en avion de l’Atlantique Sud. Pour réussir le défi, vous devez coopérer et réaliser plusieurs missions comme l’ont fait avant vous les pionniers de l’aéropostale (tri du courrier, décodage de télégrammes, observation de carte, transmission de communication morse, reconstitution de puzzles et observation de plans…) en utilisant des outils et objets d’époque.

LE “TOUR DE PISTE” : une visite guidée à la découverte des aventures et des anecdotes du site historique de l’aéropostale.

Afin de vous immerger au mieux dans les coulisses de l’aéropostale, L’Envol des Pionniers propose un parcours d’une heure animé par un animateur en tenue d’époque, incarnant l’un des pionniers de l’aviation toulousaine. Cette visite guidée vous permet de découvrir l’ensemble du site historique de Toulouse-Montaudran : le bureau de Didier Daurat, le Wagon Postal ou encore le champ d’aviation. Tout au long du parcours, revivez l’histoire de ce berceau de l’aviation toulousaine à travers les grandes aventures qui ont marqué l’épopée de l’aéropostale.

LES EXPOSITIONS : découvrez l’exposition permanente qui retrace l’épopée extraordinaire des pionniers de l’aviation à Toulouse, mais aussi l’exposition temporaire dédiée à Pierre-Georges Latécoère, initiateur de la grande histoire de l’aviation à Toulouse.

Toutes les animations sont payantes en complément du billet d’entrée.

L’accès aux expositions permanentes et temporaires de L’Envol de Pionniers est également payant.

6 EUR.

6 rue Jacqueline Auriol L’ENVOL DES PIONNIERS

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



