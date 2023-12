L’ENVOL DES PIONNIERS FÊTE SES 5 ANS ! 6 rue Jacqueline Auriol Toulouse, 17 décembre 2023 10:00, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

A l’occasion de ses 5 ans, L’Envol des Pionniers vous ouvre gratuitement ses portes pour vivre une journée festive dans l’esprit des années folles !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

6 rue Jacqueline Auriol L’ENVOL DES PIONNIERS

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



To celebrate its 5th anniversary, L?Envol des Pionniers opens its doors to you free of charge for a festive day in the spirit of the Roaring Twenties!

Para celebrar su 5º aniversario, L’Envol des Pionniers le abre sus puertas gratuitamente para una jornada festiva en el espíritu de los locos años veinte

Anlässlich seines 5-jährigen Bestehens öffnet L’Envol des Pionniers kostenlos seine Türen, um einen festlichen Tag im Geiste der verrückten Jahre zu erleben!

Mise à jour le 2023-12-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE