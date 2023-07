Festival Mosaïque_Arts de rue | La Mare où [l]’on se Mire à Thiverny 6 Rue Hubert Grison Thiverny, 24 septembre 2023, Thiverny.

Thiverny,Oise

Monter un opéra n’est pas chose simple. Norbert fait un tour de France pour présen­ter la maquette de celui qu’il écrit. Dans une adap­ta­tion loufoque du conte Le vilain petit canard, il nous partage ses grands rêves et ses folles ambi­tions, accom­pa­gné par des canards qui lui donnent la réplique.

2023-09-24

6 Rue Hubert Grison

Thiverny 60160 Oise Hauts-de-France



Putting on an opera is no simple matter. Norbert goes on a tour of France to present the model of the one he is writing. In a zany adaptation of the ugly duckling tale, he shares his big dreams and wild ambitions, accompanied by ducks who give him a voice

Montar una ópera no es tarea fácil. Norbert se va de gira por Francia para presentar la maqueta de la ópera que está escribiendo. En una alocada adaptación de El patito feo, comparte con nosotros sus grandes sueños y sus alocadas ambiciones, acompañado de patos que le dan sus líneas

Eine Oper aufzuführen ist keine einfache Sache. Norbert macht eine Tour durch Frankreich, um das Modell der Oper, die er schreibt, vorzustellen. In einer verrückten Adaption des Märchens Le vilain petit canard (Das hässliche Entlein) erzählt er uns von seinen großen Träumen und verrückten Ambitionen, begleitet von Enten, die ihm die Replik geben

