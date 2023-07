Centre culturel Les Tourelles 6 rue Henrionnet Vouziers, 12 juillet 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Les anciens ateliers de vannerie aux tourelles pointues bien caractéristiques du XIXe siècle abritent depuis 1988 le centre culturel les tourelles. Il est un lieu dynamique au coeur de la ville de Vouziers et ses alentours, proposant une offre culturelle variée, pour tous les goûts et tous les âges. Vous trouverez la bibliothèque, l’harmonie municipale et son école de musique, ainsi que l’association « Les Tourelles » qui git sur trois secteurs : cinéma, spectacle et expositions artistiques amateurs et professionnelles. Programmation disposnible sur place ou à l’office de tourisme..

6 rue Henrionnet

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



The former basketry workshops with their characteristic 19th century pointed turrets have been home to the Turrets Cultural Centre since 1988. It is a dynamic place in the heart of the town of Vouziers and its surroundings, offering a varied cultural offer for all tastes and ages. You will find the library, the municipal band and its music school, as well as the association « Les Tourelles » which is based on three sectors: cinema, shows and amateur and professional artistic exhibitions. Program available on site or at the tourist office.

Los antiguos talleres de cestería, con sus características torretas puntiagudas del siglo XIX, albergan desde 1988 el centro cultural Les Tourelles. Es un lugar dinámico en el corazón de la ciudad de Vouziers y sus alrededores, que ofrece una variada programación cultural para todos los gustos y edades. Encontrará la biblioteca, la armonía municipal y su escuela de música, así como la asociación « Les Tourelles » que opera en tres sectores: cine, espectáculos y exposiciones de arte amateur y profesional. El programa está disponible in situ o en la oficina de turismo.

Die ehemaligen Korbflechtereiwerkstätten mit den charakteristischen spitzen Türmchen aus dem 19. Jahrhundert beherbergen seit 1988 das Kulturzentrum les tourelles. Es ist ein dynamischer Ort im Herzen der Stadt Vouziers und ihrer Umgebung, der ein vielfältiges kulturelles Angebot für jeden Geschmack und jedes Alter bietet. Hier finden Sie die Bibliothek, die Harmonie Municipale und ihre Musikschule sowie den Verein « Les Tourelles », der in drei Bereichen tätig ist: Kino, Aufführungen und Ausstellungen von Amateur- und Profikünstlern. Das Programm ist vor Ort oder im Tourismusbüro erhältlich.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme