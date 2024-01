Les Mayas, une civilisation de Mésoamérique 6 Rue Henriet-Rouard Montargis, vendredi 12 janvier 2024.

Montargis Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 14:30:00

fin : 2024-01-12

Venez assister à une conférence sur la civilisation Maya.

La péninsule du Yucatan abrita une des cultures les plus anciennes d’Amérique précolombienne : la civilisation Maya. Principalement connue pour ses magnifiques sites de Tikal, Chichen Itza, ou encore de Palenque, elle brilla par la qualité de son art, de son architecture et par son haut niveau de connaissance dans le domaine de l’astronomie, des mathématiques et de l’écriture. Une culture qui connut son apogée à la période classique, de 200 à 900 après J-.C mais qui perdure à travers ses descendants actuels dépositaires de nombreuses traditions ancestrales.

EUR.

6 Rue Henriet-Rouard

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-29 par OT MONTARGIS