Conférence sur Colette 6 Rue Henriet-Rouard Montargis, 17 novembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Au delà des clichés véhiculés sur Colette, Evelyne JAKOVTCHOUK nous fera découvrir bien d’autres aspects de sa vie de femme et d’écrivaine..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . 6 EUR.

6 Rue Henriet-Rouard

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Beyond the clichés of Colette, Evelyne JAKOVTCHOUK reveals many other aspects of her life as a woman and writer.

Más allá de los tópicos sobre Colette, Evelyne JAKOVTCHOUK revela muchos otros aspectos de su vida como mujer y escritora.

Evelyne JAKOVTCHOUK lässt uns über die Klischees, die über Colette verbreitet werden, hinaus viele weitere Aspekte ihres Lebens als Frau und Schriftstellerin entdecken.

