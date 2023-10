Lilohantée 6 rue Henri Rol Tanguy Guéret, 31 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Venez nombreux pour fêter Halloween avec NOUS!!

Déguisement OBLIGATOIRE…

Au programme :

10h15 : Bonbon Ensorcelé

11h : Séance Photo Effrayante

12H : Pinäta des frissons

14h15 : Chasse aux Citrouilles

15h30 : Séances Photo Effrayante

16h30 : Concours du meilleur déguisement

17h30 : Grande Pinäta maléfique.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

6 rue Henri Rol Tanguy

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate Halloween with US!

Disguise REQUIRED…

Program :

10h15 : Bewitched Candy

11am: Scary Photo Session

12H : Chilling Pinäta

2:15pm: Pumpkin hunt

3:30 pm: Scary photo sessions

4:30 pm: Best costume contest

5:30pm: Big Evil Pinäta

¡Ven a celebrar Halloween con NOSOTROS!

OBLIGATORIO disfrazarse…

En el programa :

10.15 h: Caramelos embrujados

11h: Sesión de fotos de miedo

12H : Pinäta escalofriante

14.15h: Caza de calabazas

15h30: Sesión de fotos de miedo

16.30h: Concurso al mejor disfraz

17.30h: Gran Pinäta del Mal

Kommt zahlreich, um mit UNS Halloween zu feiern!

Kostümierung ist Pflicht…

Auf dem Programm stehen:

10:15 Uhr: Verhexte Süßigkeiten

11 Uhr: Gruselige Fotosession

12 Uhr: Gruselige Pinäta

14:15 Uhr: Kürbisjagd

15:30 Uhr: Gruselige Fotosessions

16.30 Uhr: Wettbewerb um das beste Kostüm

17.30 Uhr: Große böse Pinäta

Mise à jour le 2023-10-09 par Creuse Tourisme