Exposition « Art solidaire » 6 Rue Henri Ducrot Bourges, 28 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

C’est avec un plaisir retrouvé que la Galerie du Phare ré-ouvre ses portes pour accueillir les bénévoles de l’association « 100 pour 1 du Cher », laquelle présentera ses œuvres généreusement.

2023-11-28 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

6 Rue Henri Ducrot

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



It’s with renewed pleasure that the Galerie du Phare reopens its doors to welcome the volunteers of the « 100 pour 1 du Cher » association, who will generously present their work to the public

La Galerie du Phare reabre sus puertas con renovado placer para acoger a los voluntarios de la asociación « 100 pour 1 du Cher », que expondrán generosamente sus obras

Die Galerie du Phare öffnet mit Freude ihre Pforten, um die Freiwilligen des Vereins « 100 pour 1 du Cher » zu empfangen, die ihre Werke großzügig präsentieren werden

Mise à jour le 2023-11-24 par OT BOURGES