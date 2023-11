Randonnée gourmande sur le site de la Lande de Saint-Laurent 6 Rue Henri de Navarre La Roche-l’Abeille, 25 novembre 2023, La Roche-l'Abeille.

La Roche-l’Abeille,Haute-Vienne

Découvrez ou redécouvrez, la Lande de Saint-Laurent avec l’association La Roche Rando.

Randonnée de 8kms, pause sur le parcours avec boissons chaudes ou froides, pommes et madeleines.

La randonnée sera suivie d’un pot dinatoire au profit de l’AFM TELETHON.

Départ de la salle polyvalente de la Roche l’Abeille à 14h – Sur réservation. Inscription sur place à partir de 13h30..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

6 Rue Henri de Navarre Salle polyvalente

La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover or rediscover the Lande de Saint-Laurent with the La Roche Rando association.

8kms hike, with breaks along the way for hot or cold drinks, apples and madeleines.

The hike will be followed by a potluck benefiting AFM TELETHON.

Departure from the Salle polyvalente in La Roche l’Abeille at 2pm – Reservations required. On-site registration from 1:30pm.

Descubra o redescubra la Lande de Saint-Laurent con la asociación La Roche Rando.

Recorrido de 8 km, con una pausa en el camino para degustar bebidas calientes o frías, manzanas y magdalenas.

A continuación, habrá una recepción a beneficio de AFM TELETHON.

Salida de la sala polivalente de La Roche l’Abeille a las 14.00 h. Se requiere reserva previa. Inscripciones in situ a partir de las 13.30 h.

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Heide von Saint-Laurent mit dem Verein La Roche Rando.

Wanderung von 8 km, Pause auf der Strecke mit warmen oder kalten Getränken, Äpfeln und Madeleines.

Im Anschluss an die Wanderung findet ein Umtrunk zu Gunsten der AFM TELETHON statt.

Abfahrt von der Mehrzweckhalle in La Roche l’Abeille um 14 Uhr – Mit Reservierung. Anmeldung vor Ort ab 13:30 Uhr.

