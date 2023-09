Journée du Patrimoine 2023 – L’Hôtel Maledent 6 Rue Haute de la Comédie Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Pénétrez dans les coulisses d’un service de l’État et laissez-vous conter tous les secrets de ce lieu chargé d’histoire, lors de visites guidées par les agents de la DRAC. Vous y découvrirez un large éventail des missions de ce représentant du ministère de la Culture en région.

Entrée Libre..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

6 Rue Haute de la Comédie Hôtel Maledent de Feytiat

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Take a behind-the-scenes look at a government department and learn all the secrets of a place steeped in history, on guided tours led by DRAC staff. You’ll discover a wide range of missions carried out by this regional representative of the Ministry of Culture.

Free admission.

Entre los bastidores de un departamento gubernamental y descubra todos los secretos de un lugar cargado de historia, en visitas guiadas dirigidas por personal de la DRAC. Descubrirá una amplia gama de tareas llevadas a cabo por este representante regional del Ministerio de Cultura.

Entrada gratuita.

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen einer staatlichen Behörde und lassen Sie sich bei Führungen durch die Mitarbeiter der DRAC alle Geheimnisse dieses geschichtsträchtigen Ortes erzählen. Sie erhalten einen Überblick über die Aufgaben dieses Vertreters des Kulturministeriums in der Region.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Limoges Métropole