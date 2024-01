Atelier cuisine : « La détox post-fête » 6 Rue Gustave Lennier Le Havre, vendredi 19 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19

Les fêtes ont eu leur petit effet et tu veux repartir sur de bonnes bases ?

Viens apprendre à réaliser des recettes bonnes pour le corps et pleines de goût !

Recettes : Quinoa au chou pak choï et butternut grillé + smoothie détox

La Cheffe, Florence :

Originaire du Sud, elle a consacré sa vie à la gastronomie, naviguant entre la salle et la cuisine. Sa passion pour la cuisine du monde se reflète dans chacun de ses cours, transformant chaque atelier en une exploration culinaire.

Les petits plus :

– Un jus frais offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les créations qu’il a réalisées.

Pour les adultes

Durée : 2h

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Réservation obligatoire

6 Rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie