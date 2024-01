Ciné food du mardi : « A star is born » 6 Rue Gustave Lennier Le Havre, mardi 16 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 20:00:00

fin : 2024-01-16

Rendez-vous au cabaret de la Grande École pour une petite séance de cinéma avec le film « A Star Is Born »

Le cabaret, c’est une salle digne d’un cinéma : une jolie moquette, des fauteuils cocooning, un écran géant… Et le Petit plus ? Ta formule comprend un verre, une demi-pizza et quelques gourmandises à grignoter !

On prend son verre, ses pop-corn et on va se lover dans les fauteuils du cabaret de la Grande École, t à la fin du film votre place vous permet de profiter d’une demi-pizza au restaurant.

Réservation obligatoire, nombre de places limité

6 Rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie