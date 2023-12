Atelier de la Grande École : Création de cartes de voeux 6 Rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Embarque avec nous dans un voyage créatif où les éclats de Noël prennent vie ! Notre atelier vous invite, en tant que duo parent/enfant, à créer des cartes de vœux exceptionnelles. Une expérience chaleureuse et artistique qui célèbre l’amour, la magie et la créativité en famille !

Choisissez parmi une multitude de fournitures pour donner vie à vos cartes de vœux personnalisées en compagnie de notre animatrice passionnée !

Rendez-vous à la Grande École, Le Havre

Pour les enfants à partir de 6 ans – Durée : 1h30

Tarif : 25 € – Réservation obligatoire.

2023-12-27 15:00:00 fin : 2023-12-27 16:30:00. .

6 Rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Embark with us on a creative journey where Christmas sparkles come to life! Our workshop invites you, as a parent/child duo, to create exceptional greeting cards. A warm and artistic experience that celebrates love, magic and creativity as a family!

Choose from a multitude of supplies to bring your personalized greeting cards to life in the company of our passionate animator!

Meet at La Grande École, Le Havre

For children aged 6 and over – Duration: 1h30

Price: 25 ? – Reservation required

Embárcate con nosotros en un viaje creativo en el que la chispa de la Navidad cobra vida Nuestro taller le invita, como dúo de padres e hijos, a crear tarjetas de Navidad excepcionales. Es una experiencia cálida y artística que celebra el amor, la magia y la creatividad en familia

Elija entre una gran variedad de materiales para dar vida a sus tarjetas de felicitación personalizadas con nuestro apasionado animador

Nos vemos en la Grande École, Le Havre

Para niños a partir de 6 años – Duración: 1h30

Precio: 25? – Reserva obligatoria

Begib dich mit uns auf eine kreative Reise, auf der die Weihnachtssplitter zum Leben erweckt werden! Unser Workshop lädt Sie als Eltern-Kind-Duo dazu ein, außergewöhnliche Grußkarten zu gestalten. Eine warme und künstlerische Erfahrung, die Liebe, Magie und Kreativität mit der ganzen Familie feiert!

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Materialien, um Ihre persönlichen Grußkarten mit unserer leidenschaftlichen Moderatorin zum Leben zu erwecken!

Treffpunkt: La Grande École, Le Havre

Für Kinder ab 6 Jahren – Dauer: 1,5 Std

Preis: 25 ? – Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie