Atelier de la Grande École : Cuisine de fête à l’italienne 6 Rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Italie est réputée pour sa gastronomie riche en saveurs et en traditions, et cet atelier de 2h t’invite à explorer les délices culinaires qui font de chaque repas une célébration.

L’atmosphère de cet atelier sera imprégnée de la chaleur italienne, avec une décoration inspirée des fêtes italiennes, une musique enjouée et une équipe passionnée prête à partager les traditions culinaires.

Viens célébrer l’esprit des fêtes à l’italienne, où chaque plat raconte une histoire de tradition, de famille et de délice.

Au menu :

– Piccata de veau et ses gnocchis artisanaux

– Tiramisu au café et aux poires

Rendez-vous à la Grande École, Le Havre – Durée : 2h

Tarif : 59 € – Réservation obligatoire.

2023-12-21 19:00:00 fin : 2023-12-21 21:00:00. .

6 Rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Italy is renowned for its gastronomy, rich in flavors and traditions, and this 2-hour workshop invites you to explore the culinary delights that make every meal a celebration.

The atmosphere of this workshop will be infused with Italian warmth, with decor inspired by Italian festivities, upbeat music and a passionate team ready to share culinary traditions.

Come celebrate the spirit of Italian festivities, where every dish tells a story of tradition, family and delight.

On the menu:

– Veal piccata with homemade gnocchi

– Tiramisu with coffee and pears

Meeting point: Grande École, Le Havre – Duration: 2 hours

Price: 59? – Reservation required

Italia es famosa por su gastronomía, rica en sabor y tradición, y este taller de 2 horas le invita a explorar las delicias culinarias que hacen de cada comida una celebración.

El ambiente de este taller estará impregnado de la calidez italiana, con una decoración inspirada en las festividades italianas, música alegre y un equipo apasionado dispuesto a compartir las tradiciones culinarias.

Venga a celebrar el espíritu de las fiestas italianas, donde cada plato cuenta una historia de tradición, familia y deleite.

En el menú:

– Piccata de ternera con ñoquis caseros

– Tiramisú con café y peras

Punto de encuentro: Grande École, Le Havre – Duración: 2 horas

Precio: 59? – Imprescindible reservar

Italien ist für seine geschmacksintensive und traditionsreiche Gastronomie bekannt. Dieser zweistündige Workshop lädt dich dazu ein, die kulinarischen Köstlichkeiten zu erforschen, die jede Mahlzeit zu einer Feier machen.

Die Atmosphäre dieses Workshops wird von italienischer Wärme geprägt sein, mit einer von italienischen Festen inspirierten Dekoration, fröhlicher Musik und einem leidenschaftlichen Team, das bereit ist, die kulinarischen Traditionen zu teilen.

Komm und feiere den Geist der italienischen Feste, bei denen jedes Gericht eine Geschichte von Tradition, Familie und Köstlichkeiten erzählt.

Auf dem Menüplan stehen:

– Kalbs-Piccata mit handgemachten Gnocchi

– Tiramisu mit Kaffee und Birnen

Treffpunkt: La Grande École, Le Havre – Dauer: 2 Std

Preis: 59 ? – Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie