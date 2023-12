Atelier de la Grande École : Préparer sa table de Noël 6 Rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Envie d’impressionner tes invités pendant les fêtes ?

Participe à cet atelier unique où la magie de Noël se mêle à la créativité débordante d’une passionnée de décoration !

Créations : une table de rêve que tu n’auras plus qu’à dresser et un centre de table que tu pourras emporter.

Rendez-vous à la Grande École, Le Havre – Durée : 2h

Tarif : 39 € – Réservation obligatoire.

2023-12-20 16:00:00 fin : 2023-12-20 18:00:00. .

6 Rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Want to impress your guests this holiday season?

Take part in this unique workshop, where the magic of Christmas blends with the boundless creativity of a decorating enthusiast!

The result will be a dream table that you’ll just have to set, and a centerpiece that you’ll be able to take home with you.

Meeting point: Grande École, Le Havre – Duration: 2 hours

Price: 39? – Reservations required

¿Quiere impresionar a sus invitados estas fiestas?

Participe en este taller único en el que la magia de la Navidad se combina con la creatividad sin límites de un entusiasta de la decoración

Sólo tendrás que poner una mesa de ensueño y crear un centro de mesa para llevártelo.

Punto de encuentro: Grande École, Le Havre – Duración: 2 horas

Precio: 39? – Imprescindible reservar

Hast du Lust, deine Gäste während der Feiertage zu beeindrucken?

Nimm an diesem einzigartigen Workshop teil, in dem sich der Zauber von Weihnachten mit der überbordenden Kreativität einer leidenschaftlichen Dekorateurin vermischt!

Kreationen: ein traumhafter Tisch, den du nur noch decken musst, und ein Tafelaufsatz, den du mitnehmen kannst.

Treffpunkt: La Grande École, Le Havre – Dauer: 2 Stunden

Preis: 39 ? – Reservierung erforderlich

