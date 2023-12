Atelier de la Grande École : Menu de Noël en 3 services 6 Rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Une invitation à créer un festin inoubliable pour toute ta famille pendant les fêtes. Notre chef de cuisine, te guidera dans la préparation d’un menu de Noël en trois services dignes des plus grands établissements gastronomiques.

Trois heures de découvertes culinaires, d’idées de chef, et de créations gastronomiques exceptionnelles !

Le programme :

– On concoctes des entrées raffinées en compagnie de notre chef, sans oublier les techniques de présentation pour éblouir tes convives !

– On prépare un plat principal, pièce maîtresse du repas de Noël.

– Et on termine par le dessert tout en apprenant à équilibrer les saveurs, à jouer avec les textures, et à présenter ses créations avec élégance.

Rendez-vous à la Grande École, Le Havre – Durée : 3h

Tarif : 79 € – Réservation obligatoire.

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

6 Rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



An invitation to create an unforgettable holiday feast for your whole family. Our chef de cuisine will guide you in the preparation of a three-course Christmas menu worthy of the finest gourmet establishments.

Three hours of culinary discoveries, chef’s ideas and exceptional gastronomic creations!

Program:

– We’ll concoct refined starters in the company of our chef, not forgetting presentation techniques to dazzle your guests!

– We prepare a main course, the centerpiece of the Christmas meal.

– And we finish with dessert, learning how to balance flavors, play with textures and present your creations with elegance.

Meeting point: Grande École, Le Havre – Duration: 3h

Price: 79 ? – Reservations required

Una invitación a crear un banquete inolvidable para toda su familia estas fiestas. Nuestro chef le guiará en la preparación de un menú navideño de tres platos digno de los mejores establecimientos gastronómicos.

Tres horas de descubrimientos culinarios, ideas del chef y creaciones gastronómicas excepcionales

El programa:

– Elaboramos refinados entrantes en compañía de nuestro chef, ¡sin olvidar las técnicas de presentación para deslumbrar a sus invitados!

– Prepararemos un plato principal, la pieza central de la comida navideña.

– Y terminamos con el postre, aprendiendo a equilibrar los sabores, jugar con las texturas y presentar sus creaciones con elegancia.

Punto de encuentro: Grande École, Le Havre – Duración: 3 horas

Precio: 79 euros – Imprescindible reservar

Eine Einladung, ein unvergessliches Festmahl für deine ganze Familie an den Feiertagen zu kreieren. Unser Küchenchef, wird dich bei der Zubereitung eines Weihnachtsmenüs in drei Gängen anleiten, das den größten gastronomischen Einrichtungen würdig ist.

Drei Stunden voller kulinarischer Entdeckungen, Ideen des Küchenchefs und außergewöhnlicher gastronomischer Kreationen!

Der Zeitplan:

– Man zaubert mit unserem Chefkoch raffinierte Vorspeisen, ohne die Präsentationstechniken zu vergessen, um deine Gäste zu verblüffen!

– Man bereitet einen Hauptgang zu, das Herzstück des Weihnachtsessens.

– Und man schließt mit dem Dessert ab, wobei man lernt, die Aromen auszubalancieren, mit den Texturen zu spielen und seine Kreationen elegant zu präsentieren.

Treffpunkt: La Grande École, Le Havre – Dauer: 3 Std

Preis: 79 ? – Reservierung erforderlich

