Ciné-Goûter – « Le Grinch » à la Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Goûter ciné spécial Noël

Viens passer une après-midi avec le plus attachant des grincheux : « Le Grinch ». On t’attend dès 15h30 pour profiter d’un goûter de noël (papillotes, pancakes, chocolat, bonbons…) avant de visionner le film lové dans des fauteuils super cosy !

A partir de 15h30

Tarif : 10€ – Cette offre comprend une place pour visionner le film + le goûter de noël – Sur inscription.

2023-12-16 15:30:00 fin : 2023-12-16 . .

6 rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Christmas movie party

Come and spend an afternoon with the most endearing of grumpy characters: « The Grinch ». We?ll be waiting for you from 3:30pm to enjoy a Christmas snack (papillotes, pancakes, chocolate, candy?) before watching the film curled up in super-cozy armchairs!

From 3:30pm

Price: 10? – This offer includes a place to see the film + the Christmas snack – On registration

Merienda especial de Navidad

Ven a pasar una tarde con el más entrañable de los personajes gruñones: « El Grinch ». Te esperamos a partir de las 15.30 h para disfrutar de una merienda navideña (papillotes, tortitas, chocolate, dulces…) antes de ver la película acurrucados en unos sillones ¡súper acogedores!

A partir de las 15h30

Precio: 10? – Esta oferta incluye una entrada para ver la película + un aperitivo navideño – Inscripción obligatoria

Filmvorführung speziell für Weihnachten

Verbringe einen Nachmittag mit dem liebenswertesten aller Miesepeter: « Der Grinch ». Wir erwarten dich ab 15:30 Uhr zu einem weihnachtlichen Snack (Papilloten, Pfannkuchen, Schokolade, Süßigkeiten?), bevor du dir den Film in gemütlichen Sesseln ansiehst!

Ab 15.30 Uhr

Preis: 10 ? – Dieses Angebot beinhaltet einen Platz für den Film und einen Weihnachtssnack – Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie