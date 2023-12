Apéro & Make up « spécial fêtes » à la Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

En utilisant tes propres produits make-up, tu pourras apprendre à les exploiter au maximum et découvrir de nouvelles façons de les utiliser pour créer des looks éblouissants !

Notre pro du maquillage sera là pour te conseiller sur l’utilisation de tes produits et t’offrir des astuces personnalisées pour sublimer ton visage. Alors viens avec ta trousse de maquillage préférée et prépare toi à vivre une expérience enrichissante et amusante en explorant des possibilités infinies.

Au programme :

– Se familiariser aux connaissances de base en maquillage

– Découvrir des techniques d’application des produits

– Apprendre à préparer sa peau, appliquer le fond de teint, mettre en valeur ses yeux, ses lèvres, et bien plus encore !

Ne pas oublier d’apporter sa trousse de maquillage personnelle.

Rendez-vous à la Grande École, Le Havre – Durée : 2h

Tarif : 39 € – Réservation obligatoire.

2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 20:00:00. .

6 Rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Using your own make-up products, you can learn how to make the most of them and discover new ways to use them to create dazzling looks!

Our make-up pro will be on hand to advise you on how to use your products and offer personalized tips on how to make your face look its best. So come along with your favorite make-up kit and get ready for a fun and enriching experience exploring endless possibilities.

Program:

– Learn the basics of make-up

– Discover product application techniques

– Learn how to prepare your skin, apply foundation, enhance your eyes and lips, and much more!

Don’t forget to bring your own make-up bag.

Meeting point: Grande École, Le Havre – Duration: 2 hours

Price: 39? – Reservation mandatory

Utilizando tus propios productos de maquillaje, aprenderás a sacarles el máximo partido y descubrirás nuevas formas de utilizarlos para crear looks deslumbrantes

Nuestra maquilladora profesional te aconsejará sobre cómo utilizar tus productos y te dará consejos personalizados para que tu rostro luzca lo mejor posible. Así que ven con tu kit de maquillaje favorito y prepárate para una experiencia divertida y gratificante en la que explorarás un sinfín de posibilidades.

En el programa:

– Aprende las bases del maquillaje

– Descubre las técnicas de aplicación de los productos

– Aprende a preparar la piel, aplicar la base de maquillaje, resaltar los ojos y los labios, ¡y mucho más!

No olvide traer su propio neceser de maquillaje.

Punto de encuentro: Grande École, Le Havre – Duración: 2 horas

Precio: 39? – Imprescindible reservar

Indem du deine eigenen Make-up-Produkte verwendest, lernst du, wie du das Beste aus ihnen herausholen kannst, und entdeckst neue Möglichkeiten, sie für umwerfende Looks zu verwenden!

Unser Make-up-Profi wird dich bei der Verwendung deiner Produkte beraten und dir individuelle Tipps geben, um dein Gesicht zu verschönern. Also komm mit deinem Lieblings-Make-up-Koffer und mach dich bereit für eine bereichernde und lustige Erfahrung beim Erkunden unendlicher Möglichkeiten.

Auf dem Programm stehen:

– Sich mit den Grundkenntnissen des Make-ups vertraut machen

– Techniken zum Auftragen von Produkten entdecken

– Lernen, wie man seine Haut vorbereitet, Foundation aufträgt, Augen und Lippen betont und vieles mehr!

Vergessen Sie nicht, Ihr persönliches Make-up-Täschchen mitzubringen.

Treffpunkt: La Grande École, Le Havre – Dauer: 2 Std

Preis: 39 ? – Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie