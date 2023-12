Concert de violon à la Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rendez-vous le jeudi 14 décembre à partir de 19h30 au restaurant de la Grande École pour assister à une représentation de Solène Chaigneau, havraise et violoniste professionnelle !

Jazz, variété, musique de films, Solène va te faire voyager en musique. Manger une pizza, grignoter quelques tapas et boire un verre sur un air de violon, un programme idéal pour un jeudi soir de décembre.

Entrée gratuite – Sans réservation.

2023-12-14 19:30:00 fin : 2023-12-14 21:00:00. .

6 rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Join us on Thursday, December 14th from 7.30pm at the Grande École restaurant for a performance by Solène Chaigneau, a professional violinist from Le Havre!

Jazz, variety and film music, Solène will take you on a musical journey. Eat a pizza, nibble a few tapas and have a drink to the tune of a violin – a perfect program for a Thursday evening in December.

Free admission – No reservation required

Únase a nosotros el jueves 14 de diciembre a partir de las 19.30 h en el restaurante Grande École para asistir a la actuación de Solène Chaigneau, violinista profesional de Le Havre

Jazz, variedades y música de cine, Solène le llevará en un viaje musical. Comer una pizza, picar unas tapas y tomar una copa al son del violín: el programa perfecto para una noche de jueves de diciembre.

Entrada gratuita – No es necesario reservar

Treffen Sie sich am Donnerstag, den 14. Dezember ab 19:30 Uhr im Restaurant der Grande École, um einem Auftritt von Solène Chaigneau, einer Geigerin aus Le Havre und professionellen Geigerin, beizuwohnen!

Jazz, Varieté, Filmmusik – Solène wird dich mit ihrer Musik auf eine Reise mitnehmen. Eine Pizza essen, ein paar Tapas knabbern und ein Glas zu einer Geigenmelodie trinken – ein ideales Programm für einen Donnerstagabend im Dezember.

Freier Eintritt – Ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie