Atelier de la Grande École : Pâtisserie « spécial sablés de Noël » 6 Rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

En 2h top chrono, en duo parent-enfant et dans l’ambiance de vos musiques de Noël favorites, vous allez créer en famille des sablés de Noël délicieusement craquants. C’est rapide, c’est fun, c’est l’occasion parfaite pour partager un moment unique.

Le programme :

– Se familiariser aux techniques de base pour créer une pâte à sablés parfaite.

– Laisser libre cours à sa créativité en utilisant des emporte-pièces variés pour donner à des sablés des formes festives, des étoiles scintillantes aux bonhommes de neige souriants, chaque sablé sera une œuvre d’art unique.

– Des astuces pour rendre ses créations aussi belles que délicieuses.

Rendez-vous à la Grande École, Le Havre

A partir de 6 ans – Durée : 2h

Tarif : 59 € – Réservation obligatoire.

2023-12-13 15:30:00 fin : 2023-12-13 17:30:00. .

6 Rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



In just 2 hours, in a parent-child duo and to the accompaniment of your favorite Christmas music, you and your family will create deliciously crunchy Christmas shortbread. It’s fast, it’s fun, and it’s the perfect opportunity to share a unique moment.

Program:

– Learn the basic techniques for creating perfect shortbread dough.

– Give free rein to your creativity by using a variety of cookie cutters to give your shortbread festive shapes, from glittering stars to smiling snowmen, each shortbread will be a unique work of art.

– Tips for making your creations as beautiful as they are delicious.

Meet at La Grande École, Le Havre

Ages 6 and up – Duration: 2h

Price: 59? – Reservations required

En sólo 2 horas, en un dúo de padres e hijos y al son de vuestra música navideña favorita, crearéis en familia unas deliciosas y crujientes galletas navideñas. Es rápido, es divertido y es la forma perfecta de compartir un momento único.

El programa:

– Aprenda las técnicas básicas para crear una masa de shortbread perfecta.

– Dé rienda suelta a su creatividad utilizando una variedad de cortadores de galletas para dar a su shortbread formas festivas, desde estrellas brillantes a muñecos de nieve sonrientes, cada shortbread será una obra de arte única.

– Consejos para que tus creaciones sean tan bonitas como deliciosas.

Cita en la Grande École, Le Havre

A partir de 6 años – Duración: 2 horas

Precio: 59 euros – Imprescindible reservar

Innerhalb von 2 Stunden werden Sie im Eltern-Kind-Duett und in der Atmosphäre Ihrer Lieblingsweihnachtsmusik mit der ganzen Familie köstlich knusprige Weihnachtssablés herstellen. Das geht schnell, macht Spaß und ist die perfekte Gelegenheit, einen einzigartigen Moment zu teilen.

Der Lehrplan:

– Sich mit den grundlegenden Techniken vertraut machen, um einen perfekten Mürbeteig herzustellen.

– Der Kreativität freien Lauf lassen, indem man verschiedene Ausstechformen verwendet, um dem Shortbread festliche Formen zu verleihen – von glitzernden Sternen bis hin zu lächelnden Schneemännern wird jedes Shortbread ein einzigartiges Kunstwerk sein.

– Tipps und Tricks, wie man seine Kreationen ebenso schön wie köstlich gestalten kann.

Treffpunkt: La Grande École, Le Havre

Ab 6 Jahren – Dauer: 2 Std

Preis: 59 ? – Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie