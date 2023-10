Thé dansant pas ennuyant à la Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre, 10 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Tu aimes la danse et la bonne compagnie ?

Viens vivre une expérience dansante et virevoltante à La Grande Ecole au sein de notre salon Versailles. Rien que ça ! En plus de t’amuser sur le beau parquet, tu pourras profiter de la bonne ambiance musicale animée par notre DJ Anthony et faire de belles rencontres.

Régulièrement, des clubs de danse sportive et de salon se joindront à toi et vous pourrez partager vos trucs & astuces ou encore recevoir des conseils d’expert !

15€: 1 boisson chaude ou un soft + le billet d’accès au Thé Dansant.

Informations et réservation par téléphone au 07 56 00 15 45.

Talons aiguilles interdits mais bonne humeur vivement conseillée !.

2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 18:30:00. .

6 rue Gustave Lennier La Grande Ecole

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Do you like dancing and good company?

Come and enjoy a twirling, dancing experience at La Grande Ecole in our Versailles salon. That’s what it’s all about! As well as having fun on the beautiful parquet floor, you’ll be able to enjoy the great musical atmosphere created by our DJ Anthony and meet some great new people.

On a regular basis, you’ll be joined by ballroom and sports dance clubs, where you’ll be able to share tips and tricks and get expert advice!

15: 1 hot drink or soft drink + Thé Dansant ticket.

Information and booking by phone 07 56 00 15 45.

No stilettos allowed, but a good mood is highly recommended!

¿Le gusta bailar y la buena compañía?

Entonces venga a disfrutar de una experiencia de baile y giros en La Grande Ecole, en nuestro salón de Versalles. ¡De eso se trata! Además de divertirte en el precioso parqué, podrás disfrutar de la buena música de nuestro DJ Anthony y conocer a gente estupenda.

De forma regular, se le unirán clubes de bailes de salón y deportivos, donde podrá compartir trucos y consejos de expertos

15: 1 bebida caliente o refresco + entrada Thé Dansant.

Información y reservas por teléfono en el 07 56 00 15 45.

No se permiten tacones de aguja, ¡pero se recomienda llevar buen humor!

Magst du Tanzen und gute Gesellschaft?

Dann komm zu einem tänzerischen und schwungvollen Erlebnis in La Grande Ecole in unserem Salon Versailles. Nichts als das! Du wirst dich nicht nur auf dem schönen Parkettboden amüsieren, sondern auch die gute musikalische Atmosphäre genießen, die von unserem DJ Anthony angeheizt wird, und nette Bekanntschaften machen.

Regelmäßig werden sich Sport- und Gesellschaftstanzclubs zu dir gesellen und ihr könnt eure Tipps & Tricks austauschen oder auch Expertenratschläge erhalten!

15?: 1 Heißgetränk oder Softdrink + Eintrittskarte für den Thé Dansant.

Informationen und Reservierungen per Telefon unter 07 56 00 15 45.

Stilettos sind nicht erlaubt, aber gute Laune wird dringend empfohlen!

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche