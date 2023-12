Atelier de la Grande École : Création de décoration de Noël en duo 6 Rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Une expérience unique où parents et enfants unissent leurs talents pour concevoir des décorations de Noël personnalisées.

Une opportunité unique de partager des moments précieux en famille dans l’esprit festif de Noël.

Au programme :

– Parents et enfants vont collaborer pour donner vie à des décorations uniques et originales.

– Les duos seront guidés dans la fabrication d’ornements uniques, qu’il s’agisse de boules personnalisées, de figurines en feutrine, ou d’autres décorations festives.

Rendez-vous à la Grande École, Le Havre

A partir de 6 ans – Durée : 2h

Tarif : 39 € (le tarif de cet atelier inclut un adulte et un enfant) – Réservation obligatoire.

2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

6 Rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



A unique experience where parents and children combine their talents to design personalized Christmas decorations.

A unique opportunity to share precious family moments in the festive spirit of Christmas.

On the program:

– Parents and children will collaborate to bring unique and original decorations to life.

– Duos will be guided in the making of unique ornaments, whether personalized baubles, felt figurines, or other festive decorations.

Meet at La Grande École, Le Havre

From 6 years – Duration: 2 hours

Price: 39? (the price of this workshop includes one adult and one child) – Reservations essential

Una experiencia única en la que padres e hijos combinan sus talentos para crear decoraciones navideñas personalizadas.

Una oportunidad única para compartir preciosos momentos en familia con el espíritu festivo de la Navidad.

En el programa:

– Padres e hijos trabajarán juntos para crear decoraciones únicas y originales.

– Los dúos serán guiados en la realización de adornos únicos, ya sean chucherías personalizadas, figuritas de fieltro u otras decoraciones festivas.

Cita en la Grande École, Le Havre

A partir de 6 años – Duración: 2 horas

Precio: 39? (el precio de este taller incluye un adulto y un niño) – Reserva obligatoria

Ein einzigartiges Erlebnis, bei dem Eltern und Kinder ihre Talente vereinen, um individuelle Weihnachtsdekorationen zu entwerfen.

Eine einmalige Gelegenheit, wertvolle Momente mit der Familie in der festlichen Stimmung von Weihnachten zu teilen.

Auf dem Programm stehen:

– Eltern und Kinder werden zusammenarbeiten, um einzigartige und originelle Dekorationen zum Leben zu erwecken.

– Die Duos werden bei der Herstellung von einzigartigen Verzierungen angeleitet, seien es selbst gestaltete Kugeln, Filzfiguren oder andere festliche Dekorationen.

Treffpunkt: La Grande École, Le Havre

Ab 6 Jahren – Dauer: 2 Std

Preis: 39 ? (der Preis für diesen Workshop umfasst einen Erwachsenen und ein Kind) – Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie