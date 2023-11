Atelier de la Grande École : Création de sa bûche de Noël 6 Rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Que dirais tu d’apprendre à confectionner une bûche de noël tel un.e professionnel.e ?

Dans cet atelier de 3h, notre cheffe Marianne te confie toutes ses techniques et astuces pour réaliser une magnifique bûche de noël :

Bûche en rondin : biscuit roulé et imbibé, compotée de fruits, ganache montée et copeaux de chocolat.

Le programme :

– Apprendre les techniques de réalisation de biscuits comme la génoise, le biscuit Joconde et sans oublier la ganache montée

– Se familiariser à la technique du roulage

– Passer un moment de plaisir et de gourmandise

Après cet atelier tu deviendras expert·e en bûches de Noël, tes proches vont être épatés !

Rendez-vous à la Grande École, Le Havre – Durée : 3h

Tarif : 79 € – Réservation obligatoire.

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

6 Rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



How would you like to learn how to make a Yule log like a professional?

In this 3-hour workshop, our chef Marianne shares all her techniques and tips for making a magnificent Yule log:

Bûche en rondin: rolled and soaked cookie, fruit compote, ganache and chocolate shavings.

Program:

– Learn biscuit-making techniques such as sponge cake, Joconde cookie and, not forgetting, ganache montée

– Familiarize yourself with the rolling technique

– Enjoy a moment of pleasure and indulgence

After this workshop, you’ll be a Yule log expert, and your friends and family will be amazed!

Meeting point: Grande École, Le Havre – Duration: 3h

Price: 79 ? – Reservations required

¿Te gustaría aprender a hacer un tronco de Navidad como un profesional?

En este taller de 3 horas, nuestra chef Marianne le contará todas sus técnicas y consejos para elaborar un magnífico tronco de Navidad:

Tronco: galleta enrollada y remojada, compota de frutas, ganache y virutas de chocolate.

El programa:

– Aprenda las técnicas de elaboración de galletas como el bizcocho, la galleta Joconde y, sin olvidar, la ganache montée

– Familiarícese con la técnica del laminado

– Disfrute de un momento de placer e indulgencia

Después de este taller, será un experto en troncos de Navidad, ¡y sus amigos y familiares quedarán asombrados!

Punto de encuentro: Grande École, Le Havre – Duración: 3 horas

Precio: 79 euros – Imprescindible reservar

Wie wäre es, wenn du von einem Profi lernen würdest, wie man einen Weihnachtsstollen herstellt?

In diesem dreistündigen Workshop verrät dir unsere Küchenchefin Marianne alle ihre Techniken und Tricks, um einen wunderschönen Weihnachtsscheit herzustellen:

Bûche en rondin: gerollter und getränkter Biskuit, Fruchtkompott, montierte Ganache und Schokoladenspäne.

Das Programm :

– Die Techniken zur Herstellung von Keksen wie Biskuit, Mona Lisa-Keks und nicht zu vergessen die montierte Ganache erlernen

– Sich mit der Technik des Rollens vertraut machen

– Einen Moment des Vergnügens und der Schlemmerei verbringen

Nach diesem Workshop wirst du zum Experten für Weihnachtsscheiterhaufen, deine Lieben werden staunen!

Treffpunkt: La Grande École, Le Havre – Dauer: 3 Std

Preis: 79 ? – Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie