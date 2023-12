Blind test au Pub Janine de la Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rendez-vous au Pub Janine le jeudi 7 décembre à 20h pour un Blind test comme on aime ! Viens tester tes connaissances musicales, plusieurs thèmes te mettront au défi.

Sur place, pas d’inquiétude il y a de quoi boire et manger: planches de charcuterie fromage, pizzas, Fingers Food, vin, champagne, cocktail, bière, soft… On vous attend nombreux !!!

Entrée gratuite – Sans inscription.

2023-12-07 20:00:00 fin : 2023-12-07 21:00:00. .

6 rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Join us at Pub Janine on Thursday, December 7 at 8pm for a Blind Test just the way we like it! Come and test your musical knowledge on a variety of themes.

Don’t worry, there’s plenty to eat and drink: charcuterie and cheese boards, pizzas, Fingers Food, wine, champagne, cocktails, beer, soft drinks… We look forward to seeing you there!

Free entry – No registration required

Únete a nosotros en el Pub Janine el jueves 7 de diciembre a las 20:00 para una prueba a ciegas como a nosotros nos gusta Ven y pon a prueba tus conocimientos musicales sobre diversos temas.

No se preocupe, hay mucho que comer y beber in situ: tablas de embutidos y quesos, pizzas, Fingers Food, vino, champán, cócteles, cerveza, refrescos… Esperamos verle por allí

Entrada gratuita – No es necesario inscribirse

Wir treffen uns am Donnerstag, den 7. Dezember um 20 Uhr im Pub Janine zu einem Blindtest, wie wir ihn lieben! Komm und teste dein Musikwissen, verschiedene Themen werden dich herausfordern.

Vor Ort gibt es reichlich zu essen und zu trinken: Wurst- und Käseplatten, Pizzen, Fingers Food, Wein, Champagner, Cocktails, Bier, Softdrinks… Wir erwarten Sie zahlreich!

Freier Eintritt – Keine Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie