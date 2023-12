Apéro-Ciné – « The Holiday » à la Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Apéro-ciné spécial Noël

On l’a vu, revu mais on le regardera encore et toujours : The Holiday ! La comédie romantique par excellence pour passer une soirée entre amies, entre mère et fille ou encore en couple.

On prend son verre, sa part de pizza et on va se lover dans les fauteuils du cabaret de la Grande École.

A partir de 20h – Tout public.

Tarif : 19€ – Cette offre comprend une place pour visionner le film + un verre + une part de pizza – Sur inscription..

2023-12-05 20:00:00 fin : 2023-12-05 . .

6 rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Christmas Apéro-ciné

We’ve seen it again and again, but we’ll watch it again and again: The Holiday! The ultimate romantic comedy for an evening out with friends, mother and daughter or as a couple.

Grab your glass, your slice of pizza and curl up in the armchairs of the Grande École cabaret.

From 8pm – Open to all.

Price: 19? – This offer includes a seat to watch the film + a drink + a slice of pizza – Registration required.

Aperitivo especial de Navidad

La hemos visto una y otra vez, pero la veremos una y otra vez: ¡Las vacaciones! La comedia romántica por excelencia para una velada con amigos, madre e hija o en pareja.

Coge tu copa, tu porción de pizza y acurrúcate en las butacas del cabaret Grande École.

A partir de las 20.00 h – Abierto a todos.

Precio: 19? – Esta oferta incluye una butaca para ver la película + una copa + un trozo de pizza – Inscripción obligatoria.

Apero-Kino Spezial Weihnachten

Wir haben es gesehen, wir haben es wieder gesehen, aber wir werden es uns immer wieder ansehen: The Holiday! Die romantische Komödie par excellence, um einen Abend mit Freundinnen, Mutter und Tochter oder auch als Paar zu verbringen.

Man nimmt sein Glas, sein Stück Pizza und kuschelt sich in die Sessel des Kabaretts in der Großen Schule.

Ab 20 Uhr – Für alle Altersgruppen.

Preis : 19 ? – Dieses Angebot beinhaltet einen Platz für den Film + ein Glas + ein Stück Pizza – Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie