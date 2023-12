Atelier de la Grande École : Macramé « spécial Noël » 6 Rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Apprends les bases du macramé et découvre comment réaliser des décorations de Noël uniques avec notre experte qui te partagera son savoir-faire. Des étoiles scintillantes aux ornements élégants, chaque création apportera une touche artisanale à ta saison des fêtes !

Au programme : création de pièces personnalisées pour un Noël en beauté !

Rendez-vous à la Grande École, Le Havre – Durée : 2h

Tarif : 25 € – Réservation obligatoire.

2023-12-03 10:30:00 fin : 2023-12-03 12:30:00. .

6 Rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Learn the basics of macramé and discover how to make unique Christmas decorations with our expert who will share her know-how with you. From glittering stars to elegant ornaments, each creation will add a handcrafted touch to your festive season!

On the program: create personalized pieces for a beautiful Christmas!

Meet at La Grande École, Le Havre – Duration: 2 hours

Price: 25 ? – Reservation required

Aprenda las bases del macramé y descubra cómo hacer adornos navideños únicos con nuestra experta, que compartirá sus conocimientos con usted. Desde estrellas brillantes hasta elegantes adornos, ¡cada creación dará un toque artesanal a tus fiestas!

En el programa: ¡crea piezas personalizadas para una bonita Navidad!

Cita en la Grande École, Le Havre – Duración: 2 horas

Precio: 25? – Imprescindible reservar

Lerne die Grundlagen des Makramee und entdecke, wie du mit unserer Expertin, die ihr Wissen mit dir teilt, einzigartige Weihnachtsdekorationen herstellen kannst. Von glitzernden Sternen bis hin zu eleganten Ornamenten – jede Kreation wird deiner Festtagssaison einen handwerklichen Touch verleihen!

Auf dem Programm steht auch die Kreation individueller Stücke für ein stilvolles Weihnachtsfest!

Treffpunkt: La Grande École, Le Havre – Dauer: 2 Std

Preis: 25 ? – Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie