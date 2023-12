Atelier de la Grande École : Pâtisserie de Noël « spécial pain d’épices » 6 Rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Un cours de cuisine festif où la magie de Noël se mêle à la cuisine créative !

Notre cours spécial mettra en vedette le pain d’épices, les sablés et le vin chaud, des ingrédients magiques qui éveillent instantanément l’esprit festif. Accompagné de musiques iconiques de Noël et d’un verre de vin chaud, viens en apprendre à concocter des délices emblématiques de la saison. Parfait pour les amateurs en cuisine, c’est l’occasion idéale de vivre des moments chaleureux et gourmands dans une atmosphère festive.

Le programme :

– Profiter de l’ambiance chaleureuse des fêtes

– Préparer des délices emblématiques de la saison sous la tutelle de notre cheffe pâtissière

Rendez-vous à la Grande École, Le Havre – Durée : 3h

Tarif : 79 €.

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

6 Rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



A festive cooking class where the magic of Christmas blends with creative cuisine!

Our special class will feature gingerbread, shortbread and mulled wine, magical ingredients that instantly awaken the festive spirit. Accompanied by iconic Christmas music and a glass of mulled wine, come and learn how to concoct iconic seasonal delights. Perfect for cooking enthusiasts, this is the ideal opportunity to experience warm, gourmet moments in a festive atmosphere.

The program:

– Enjoy the warm atmosphere of the holidays

– Prepare emblematic seasonal delights under the tutelage of our pastry chef

Meeting point: Grande École, Le Havre – Duration: 3h

Price: 79?

Una clase de cocina festiva en la que la magia de la Navidad se une a la cocina creativa

Nuestra clase especial incluirá pan de jengibre, galletas de mantequilla y vino caliente, ingredientes mágicos que despiertan al instante el espíritu festivo. Acompañado de la emblemática música navideña y una copa de vino caliente, venga y aprenda a preparar algunas de las delicias más emblemáticas de la temporada. Perfecto para los amantes de la cocina, es la oportunidad ideal para disfrutar de momentos cálidos y gourmet en un ambiente festivo.

El programa:

– Disfrute del cálido ambiente de las fiestas

– Prepare delicias emblemáticas de la temporada bajo la tutela de nuestro chef pastelero

Punto de encuentro: Grande École, Le Havre – Duración: 3 horas

Precio: 79?

Ein festlicher Kochkurs, bei dem sich der Zauber von Weihnachten mit kreativem Kochen verbindet!

In unserem Spezialkurs geht es um Lebkuchen, Shortbread und Glühwein – magische Zutaten, die sofort die festliche Stimmung wecken. Bei weihnachtlicher Musik und einem Glas Glühwein kannst du lernen, wie man die typischen Köstlichkeiten der Saison zubereitet. Perfekt für alle, die gerne kochen, ist dies die perfekte Gelegenheit, warme und leckere Momente in einer festlichen Atmosphäre zu erleben.

Der Zeitplan:

– Die warme Atmosphäre der Feiertage genießen

– Zubereitung von saisonalen Köstlichkeiten unter Anleitung unserer Konditormeisterin

Treffpunkt: Grande École, Le Havre – Dauer: 3 Stunden

Preis: 79 ?

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie