Atelier : « Créer sa carte de Noël » 6 rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Conçu spécialement pour les enfants, cet atelier va permettre aux enfants de laisser libre cours à leur créativité et de partager la joie des fêtes en créant des cartes de vœux uniques et personnalisées.

Au programme :

– Décorations festives avec des paillettes scintillantes, des autocollants festifs, des rubans colorés et des feutres éclatants pour ajouter une touche spéciale.

– Découpage des formes de Noël comme des étoiles, des sapins, des rennes et des bonhommes de neige pour créer des collages uniques sur leurs cartes.

– Personnalisation de la carte, que ce soit un poème, un dessin ou des vœux chaleureux.

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Durée : 2h.

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 16:30:00. .

6 rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Designed especially for children, this workshop will let them give free rein to their creativity and share in the joy of the holidays by creating unique, personalized greeting cards.

On the program:

– Festive decorations with glittering sequins, festive stickers, colorful ribbons and bright felt-tip pens to add that special touch.

– Cut out Christmas shapes like stars, fir trees, reindeer and snowmen to create unique collages on their cards.

– Personalize the card with a poem, drawing or heartfelt greeting.

Children under 6 must be accompanied by an adult.

Duration: 2 hours

Diseñado especialmente para los niños, este taller les permitirá dar rienda suelta a su creatividad y compartir la alegría de las fiestas creando tarjetas de felicitación únicas y personalizadas.

En el programa:

– Decoraciones festivas con lentejuelas brillantes, pegatinas festivas, cintas de colores y rotuladores brillantes para dar ese toque especial.

– Recorta formas navideñas como estrellas, abetos, renos y muñecos de nieve para crear collages únicos en sus tarjetas.

– Personaliza la tarjeta con un poema, un dibujo o un cariñoso saludo.

Los menores de 6 años deben ir acompañados de un adulto.

Duración: 2 horas

In diesem Workshop, der speziell für Kinder konzipiert wurde, können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die Vorfreude auf die Feiertage teilen, indem sie einzigartige und persönliche Grußkarten gestalten.

Auf dem Programm stehen:

– Festliche Dekorationen mit glitzernden Pailletten, festlichen Aufklebern, bunten Bändern und leuchtenden Filzstiften, um dem Ganzen eine besondere Note zu verleihen.

– Ausschneiden von weihnachtlichen Formen wie Sternen, Tannenbäumen, Rentieren und Schneemännern, um einzigartige Collagen auf ihren Karten zu erstellen.

– Personalisierung der Karte, sei es ein Gedicht, eine Zeichnung oder herzliche Grüße.

Kinder unter 6 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Dauer: 2 Stunden

