Animation de la Grande École – Décoration de Noël 6 rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La Grande École vous propose une animation découverte sur le thème de Noël.

Au programme : décoration de Noël, animations musicales et ambiance de fête

Gratuit & sans réservation.

2023-12-01 15:00:00 fin : 2023-12-01 20:00:00. .

6 rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



La Grande École invites you to a Christmas-themed event.

On the program: Christmas decorations, musical entertainment and a festive atmosphere

Free & without reservation

La Grande École propone un descubrimiento de la Navidad.

El programa incluye decoración navideña, animación musical y un ambiente festivo

Gratuito y sin reserva

Die Grande École bietet Ihnen eine Entdeckeranimation zum Thema Weihnachten an.

Auf dem Programm stehen Weihnachtsdekoration, musikalische Unterhaltung und festliche Stimmung

Kostenlos & ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie