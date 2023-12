DJ Set à la Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

C’est le moment de fêter le début des fêtes de fin d’année !

DJ Set au restaurant de la Grande École le vendredi 1er décembre à partir de 21h. La piste de danse est à toi de 21h à 00h (mais tu peux finir ta soirée au pub Janine jusqu’à 2h).

Pizza, plats du monde, tapas, tu pourras bien évidemment manger avant d’enflammer la dancefloor.

Entrée gratuite – Sans réservation.

2023-12-01 21:00:00 fin : 2023-12-01 . .

6 rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



It?s time to celebrate the start of the festive season!

DJ Set at the Grande École restaurant on Friday December 1 from 9pm. The dance floor is yours from 9pm to midnight (but you can finish your evening in the Janine pub until 2am).

Pizza, world cuisine, tapas, you?ll be able to eat before setting the dancefloor alight.

Free admission – No reservation required

¡Es hora de celebrar el comienzo de las fiestas!

DJ set en el restaurante Grande École el viernes 1 de diciembre a partir de las 21h. La pista de baile será suya desde las 21:00 hasta medianoche (pero podrá terminar la velada en el pub Janine hasta las 2:00).

Pizza, cocina del mundo, tapas… por supuesto, podrá comer antes de prender fuego a la pista de baile.

Entrada gratuita – No es necesario reservar

Es ist an der Zeit, den Beginn der Weihnachtszeit zu feiern!

DJ-Set im Restaurant der Grande École am Freitag, den 1. Dezember, ab 21 Uhr. Die Tanzfläche gehört dir von 21 Uhr bis 0 Uhr (du kannst den Abend aber auch bis 2 Uhr im Pub Janine ausklingen lassen).

Pizza, internationale Gerichte, Tapas – natürlich kannst du auch etwas essen, bevor du den Dancefloor zum Beben bringst.

Freier Eintritt – Keine Reservierung

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie