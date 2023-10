Karaoké by Clement à la Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre, 16 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Travaille tes vocalises, le jeudi 16 novembre c’est soirée karaoké au Pub Janine. Réveille la Céline Dion, le Patrick Bruel ou encore la Beyoncé qui est en toi et viens chanter tes chansons préférées avec tes ami(e)s, ta famille, tes collègues ! Tu peux compter sur Clément pour te faire passer une soirée mémorable !

Début de la soirée karaoké à 21h30.

Le Pub Janine est ouvert dès 16h et tu peux manger sur place directement au Food hall (tapas, cuisine du monde, pizza…)

Entrée gratuite – sans inscription..

2023-11-16 21:30:00

6 rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Work on your vocals, Thursday November 16 is karaoke night at Pub Janine. Awaken your inner Céline Dion, Patrick Bruel or Beyoncé and come and sing your favorite songs with your friends, family and colleagues! You can count on Clément to make your evening a memorable one!

Karaoke starts at 9.30pm.

Pub Janine is open from 4pm, and you can eat in the food hall (tapas, world cuisine, pizza, etc.)

Free entry – no registration required.

El jueves 16 de noviembre, noche de karaoke en el Pub Janine. Despierte a su Céline Dion, Patrick Bruel o Beyoncé interior y venga a cantar sus canciones favoritas con sus amigos, familiares y colegas Cuente con Clément para pasar una velada inolvidable

El karaoke empieza a las 21.30 h.

El Pub Janine abre a partir de las 16.00 h y en el Food hall podrá comer (tapas, cocina del mundo, pizza…)

Entrada gratuita, no es necesario inscribirse.

Trainiere deine Stimme, denn am Donnerstag, den 16. November, ist Karaoke-Abend im Pub Janine. Wecke die Céline Dion, den Patrick Bruel oder die Beyoncé in dir und singe deine Lieblingssongs mit deinen Freunden, deiner Familie und deinen Kollegen! Du kannst dich darauf verlassen, dass Clément dir einen unvergesslichen Abend bescheren wird!

Beginn des Karaoke-Abends ist um 21:30 Uhr.

Der Pub Janine ist ab 16 Uhr geöffnet und du kannst direkt vor Ort in der Food Hall essen (Tapas, Weltküche, Pizza?)

Eintritt frei – keine Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche