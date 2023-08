Atelier de la Grande École : Bières et Fromages 6 rue Gustave Lennier Le Havre, 13 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Une dégustation unique…

Amateur de bière et de fromage, venez découvrir les délices de l’association de ces deux mets délicieux.

Notre proposition : une expérience gustative qui vous permettra d’explorer les différentes saveurs et textures des bières artisanales et des fromages fins. Vous pourrez ainsi apprendre à créer des accords harmonieux entre ces deux univers gastronomiques.

Les objectifs : découvrir et apprécier les associations harmonieuses entre la bière et le fromage.

Rendez-vous à la Grande École, Le Havre – Durée : 2h

Tarif : 79 €.

2023-09-13 18:00:00 fin : 2023-09-13 20:00:00. .

6 rue Gustave Lennier La Grande École

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



A unique tasting experience…

Beer and cheese lovers, come and discover the delights of combining these two delicious dishes.

Our proposal: a tasting experience that lets you explore the different flavors and textures of craft beers and fine cheeses. You’ll learn how to create harmonious pairings between these two gastronomic worlds.

The objectives: to discover and appreciate the harmonious associations between beer and cheese.

Meeting point: Grande École, Le Havre – Duration: 2 hours

Price: 79 ?

Una experiencia de degustación única…

Amantes de la cerveza y el queso, venid a descubrir las delicias de combinar estos dos deliciosos platos.

Nuestra sugerencia: una experiencia de degustación que le permitirá explorar los diferentes sabores y texturas de las cervezas artesanales y los quesos finos. Aprenderá a crear maridajes armoniosos entre estos dos mundos gastronómicos.

El objetivo: descubrir y apreciar las armoniosas asociaciones entre la cerveza y el queso.

Punto de encuentro: Grande École, Le Havre – Duración: 2 horas

Precio: 79?

Eine einzigartige Verkostung…

Als Bier- und Käseliebhaber entdecken Sie die Köstlichkeiten, die sich aus der Kombination dieser beiden Köstlichkeiten ergeben.

Unser Vorschlag: Ein Geschmackserlebnis, bei dem Sie die verschiedenen Aromen und Texturen von handwerklich gebrauten Bieren und feinen Käsesorten erkunden können. So können Sie lernen, harmonische Verbindungen zwischen diesen beiden gastronomischen Welten zu schaffen.

Ziele: Entdecken und genießen Sie die harmonischen Verbindungen zwischen Bier und Käse.

Treffpunkt: La Grande École, Le Havre – Dauer: 2 Std

Preis: 79 ?

