Concerto de Bach et Vivaldi 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo, 19 janvier 2024, Saint-Malo.

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

.

L’Orchestre Symphonique de Saint-Malo en formation Camerata revient aux origines de l’orchestre et rend ici un hommage vibrant au père fondateur de la musique occidentale, Jean-Sébastien Bach et au compositeur qu’il admirait le plus, Antonio Vivaldi. C’est autour du fameux 3e concerto brandebourgeois pour cordes de Bach que s’articule le programme, avec en regard les plus belles pages de la musique baroque pour deux trompettes et orchestre à cordes et continuo de Vivaldi et Bach.

La billetterie est ouverte sur le lieu du spectacle une heure avant le début du concert.

Le placement est libre. Il est conseillé d’arriver au moins 15 minutes avant.

.

6 Rue Grout de Saint-Georges Intra-Muros

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2023-12-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel