3EME CONFERENCE : LES GRANDS TRAVAUX DE NAPOLEONS III 6 rue Grillot Plombières-les-Bains, 3 août 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains,Vosges

3e conférence d’un cycle de quatre : Le grand chantier. Napoléon III fit entreprendre de nombreux travaux. Il n’aura de cesse d’agrandir, de développer et d’embellir la ville d’eau. Fouilles,nouvelle église, nouvelles rues, nouveaux thermes, …. pour une totale métamorphose .

Organisé par la Société d’Art et d’Histoire dans le cadre de la marque Ville Impériale.. Tout public

Jeudi 2023-08-03 17:00:00 fin : 2023-08-03 18:15:00. 0 EUR.

6 rue Grillot Salon Eugénie, Clos des Deux Augustins

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



3rd conference in a cycle of four: Le grand chantier. Napoleon III undertook a number of major projects. He never stopped enlarging, developing and embellishing the « ville d’eau ». Excavations, a new church, new streets, new thermal baths, …. for a total metamorphosis.

Organized by the Société d’Art et d’Histoire as part of the Ville Impériale brand.

3ª conferencia de una serie de cuatro: La gran obra. Napoleón III emprendió un gran número de obras. No dejó de ampliar, desarrollar y embellecer la ciudad del agua. Excavaciones, una nueva iglesia, nuevas calles, nuevas termas, …. para una metamorfosis total.

Organizado por la Société d’Art et d’Histoire en el marco de la marca Ville Impériale.

dritte Konferenz eines vierteiligen Zyklus : Die große Baustelle. Napoleon III. ließ zahlreiche Bauarbeiten durchführen. Er wird nicht aufhören, die Stadt des Wassers zu vergrößern, zu entwickeln und zu verschönern. Ausgrabungen, eine neue Kirche, neue Straßen, neue Thermen, …. für eine totale Metamorphose.

Organisiert von der Société d’Art et d’Histoire im Rahmen der Marke Ville Impériale.

