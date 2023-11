Atelier d’écriture 6 rue grand cour Loudun, 23 novembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

ATELIER D’ECRITURE (RE)CREATIVE

Jeudi 23 novembre de 10h à 12h, venez vous détendre, soyez libres de vous exprimer et d’être l’auteur de vos lignes!

C’est le dernier de 2023, avant un changement de formule en 2024! Ne tardez pas à vous inscrire. Les places sont limitées.

Chez Debo Nature, au 6 rue Grand Cour à LOUDUN, je crée pour vous des moments d’écriture ludiques, créatifs et libres. Des petits jeux de mots à découvrir ou à redécouvrir. Des mises en situation pour imaginer vos histoires. Des exercices avec contraintes pour aider ou pour titiller votre inspiration.

Convivialité, bienveillance, pour tous: ce sont mes valeurs pour vous proposer le bien-être par l’écriture !

Sur inscription au 06.02.44.39.43 ou contact@soufflesdecrits.com.

Le tarif est libre..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 12:00:00. .

6 rue grand cour Débo Nature

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



(RE)CREATIVE WRITING WORKSHOP

Thursday November 23 from 10am to 12pm, come and relax, be free to express yourself and be the author of your own lines!

It’s the last one of 2023, before a change of formula in 2024! Don’t delay in registering. Places are limited.

At Debo Nature, 6 rue Grand Cour in LOUDUN, I’ll be creating fun, creative and free writing sessions for you. Little word games to discover or rediscover. Scenarios to help you imagine your own stories. Exercises with constraints to help you or titillate your inspiration.

Conviviality, benevolence, for all: these are my values to offer you well-being through writing!

Registration on 06.02.44.39.43 or contact@soufflesdecrits.com.

Rates are free.

TALLER DE ESCRITURA (RE)CREATIVA

Jueves 23 de noviembre de 10:00 a 12:00, ¡ven a relajarte, a ser libre de expresarte y a ser el autor de tus propias líneas!

Es el último de 2023, ¡antes de un cambio de fórmula en 2024! No tardes en inscribirte. Las plazas son limitadas.

En Debo Nature, 6 rue Grand Cour en LOUDUN, crearé para ti sesiones de escritura lúdicas, creativas y gratuitas. Pequeños juegos de palabras para descubrir o redescubrir. Escenarios para ayudarte a imaginar tus historias. Ejercicios con restricciones para ayudar o excitar su inspiración.

Convivialidad, amabilidad, para todos: ¡estos son mis valores para ofrecerle bienestar a través de la escritura!

Inscríbete en el 06.02.44.39.43 o en contact@soufflesdecrits.com.

Gratuito.

WORKSHOP ZUM (RE)KREATIVEN SCHREIBEN

Donnerstag, 23. November, 10.00 bis 12.00 Uhr: Entspannen Sie sich, drücken Sie sich aus und seien Sie der Autor Ihrer Zeilen!

Dies ist der letzte Workshop im Jahr 2023, bevor 2024 ein neues Format eingeführt wird! Melden Sie sich schnell an. Die Plätze sind begrenzt.

Bei Debo Nature, 6 rue Grand Cour in LOUDUN, kreiere ich für Sie spielerische, kreative und freie Schreibmomente. Kleine Wortspiele, die es zu entdecken oder wiederzuentdecken gilt. Situationskomik, um sich Ihre Geschichten vorzustellen. Übungen mit Einschränkungen, um Ihre Inspiration zu unterstützen oder zu kitzeln.

Geselligkeit, Wohlwollen, für alle: Das sind meine Werte, um Ihnen Wohlbefinden durch das Schreiben zu bieten!

Nach Anmeldung unter 06.02.44.39.43 oder contact@soufflesdecrits.com.

Der Preis ist frei.

