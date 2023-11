Lieux de diffusion ety les oeuvres dans l’espace public 6 Rue Gilles de Rais Saint-Martin-la-Pallu, 8 décembre 2023, Saint-Martin-la-Pallu.

Vendredi 8 décembre à 20h30 CONFÉRENCEL’ART CONTEMPORAIN DANS L’ESPACE PUBLIC

par Chantal DENIS

Salle de la Mairie à CHÉNECHÉ

Où peut-on voir des œuvres de création plastique contemporaine en Poitou-Charentes ?

Présentation en images d’une douzaine de grands lieux de diffusion présentant une programmation annuelle d’expositions d’œuvres d’artistes contemporains et organisant des résidences et d’une cinquantaine d’œuvres plastiques installées dans l’espace public. Elles ont fait l’objet de commandes à des plasticiens, le plus souvent par des communes, aidées par l’État et autres collectivités territoriales..

(Comme par exemple, le Centre d’art contemporain photographique – Villa Pérochon à Niort).

Friday, December 8 at 8:30pm CONFERENCECONTEMPORARY ART IN THE PUBLIC SPACE

by Chantal DENIS

Salle de la Mairie, CHÉNECHÉ

Where can you see contemporary art in Poitou-Charentes?

A pictorial presentation of a dozen major venues presenting an annual program of exhibitions of works by contemporary artists and organizing residencies, as well as some fifty plastic works installed in public spaces. These works have been commissioned from visual artists, usually by local authorities, with the help of the State and other local authorities…

(For example, the Centre d?art contemporain photographique ? Villa Pérochon in Niort)

Viernes 8 de diciembre a las 20.30 h CONFERENCIA EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL ESPACIO PÚBLICO

por Chantal DENIS

Ayuntamiento de CHÉNECHÉ

¿Dónde se puede ver arte contemporáneo en Poitou-Charentes?

Presentación pictórica de una docena de grandes salas que presentan un programa anual de exposiciones de obras de artistas contemporáneos y organizan residencias, así como unas cincuenta obras plásticas instaladas en el espacio público. Estas obras han sido encargadas a artistas plásticos, generalmente por las colectividades locales, con el apoyo del Estado y de otras colectividades locales.

(Por ejemplo, el Centre d’art contemporain photographique ? Villa Pérochon en Niort)

Freitag, 8. Dezember, 20.30 Uhr KONFERENZKONTEMPORÄRE KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM

von Chantal DENIS

Rathaussaal in CHÉNECHÉ

Wo kann man zeitgenössische plastische Kunstwerke in Poitou-Charentes sehen?

Bilder von einem Dutzend großer Veranstaltungsorte, die ein jährliches Ausstellungsprogramm mit Werken zeitgenössischer Künstler präsentieren und Residenzen organisieren, sowie von etwa 50 plastischen Werken, die im öffentlichen Raum installiert wurden. Die Kunstwerke wurden meist von Gemeinden mit Unterstützung des Staates und anderer Gebietskörperschaften in Auftrag gegeben.

(Wie zum Beispiel das Centre d’art contemporain photographique ? Villa Pérochon in Niort)

