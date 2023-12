Les Histoires à petits sons 6 rue Georges Rouault Châtellerault, 1 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Venez partager un moment privilégié avec votre petit. Petites oreilles, yeux ronds et doigts curieux : ses sens seront en éveil lors de ce conte musical.

En partenariat avec le Conservatoire de musique de Grand Châtellerault, une histoire racontée par les bibliothécaires et mise en musique par les intervenants musiciens.

Pour les enfants de 0 à 3 ans. Sur inscription..

6 rue Georges Rouault Médiathèque Georges Rouault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and share a special moment with your little one. Little ears, round eyes and curious fingers: their senses will be awakened by this musical tale.

In partnership with the Conservatoire de Musique de Grand Châtellerault, a story told by librarians and set to music by musicians.

For children aged 0 to 3. Registration required.

Venga a compartir un momento especial con su pequeño. Oídos pequeños, ojos redondos y dedos curiosos: sus sentidos se despertarán con este cuento musical.

En colaboración con el Conservatorio de Música de Grand Châtellerault, una historia contada por bibliotecarios y musicada por músicos.

Para niños de 0 a 3 años. Inscripción obligatoria.

Kommen Sie und teilen Sie einen besonderen Moment mit Ihrem Kind. Kleine Ohren, runde Augen und neugierige Finger: Seine Sinne werden bei diesem musikalischen Märchen geweckt.

In Zusammenarbeit mit dem Musikkonservatorium von Grand Châtellerault wird die Geschichte von den Bibliothekarinnen erzählt und von den Musikern vertont.

Für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Mit Anmeldung.

