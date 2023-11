Contes délicieux du Maghreb et d’Orient 6 rue Georges Rouault Châtellerault, 6 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Des récits de famille, des contes traditionnels et des chansons (en français et en arabe) drôles et poétiques, pour voyager des portes du désert mauritanien aux cités majestueuses du Maghreb et du Moyen-Orient, à la découverte de mille et un délices. Une occasion chaleureuse d’être ensemble dans nos différences !

Par la conteuse Ilham Bakal et le musicien Salah Eddine Benbrahim de l’association Seya.

Public familial à partir de 6 ans – sur inscription..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 15:30:00. .

6 rue Georges Rouault Médiathèque Georges Rouault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Funny and poetic family stories, traditional tales and songs (in French and Arabic) take us from the gates of the Mauritanian desert to the majestic cities of the Maghreb and the Middle East, to discover a thousand and one delights. A warm opportunity to be together in our differences!

By storyteller Ilham Bakal and musician Salah Eddine Benbrahim from the Seya association.

For families aged 6 and over – registration required.

Historias familiares, cuentos tradicionales y canciones divertidas y poéticas (en francés y árabe) le llevarán de viaje desde las puertas del desierto mauritano hasta las majestuosas ciudades del Magreb y Oriente Próximo, para descubrir mil y una delicias. ¡Una cálida oportunidad para estar juntos en nuestras diferencias!

A cargo del cuentacuentos Ilham Bakal y del músico Salah Eddine Benbrahim, de la asociación Seya.

Para familias a partir de 6 años – inscripción obligatoria.

Familiengeschichten, traditionelle Märchen und Lieder (auf Französisch und Arabisch), die witzig und poetisch sind, um von den Toren der mauretanischen Wüste zu den majestätischen Städten des Maghreb und des Nahen Ostens zu reisen und tausendundeine Köstlichkeit zu entdecken. Eine herzliche Gelegenheit, in unseren Unterschieden zusammen zu sein!

Von der Erzählerin Ilham Bakal und dem Musiker Salah Eddine Benbrahim des Vereins Seya.

Familienpublikum ab 6 Jahren – auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP