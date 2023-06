FÊTE ÉCO-CITOYENNE 6 rue Général Rottenbourg Phalsbourg, 1 juillet 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Jardiner : un acte engagé ! Au programme de cette journée de fête éco-citoyenne : performance de l’artiste de street art Dan23 qui réalisera une fresque en direct, exposition photos, atelier « un mille-feuilles au jardin : atelier pratique de culture en lasagne », jeu sensoriel autour des plantes aromatiques, discussion autour des toilettes sèches, atelier de fabrication de bombes à graines en argile… et bien d’autres activités ! Spectacle danse et musique et concert. Petite restauration et buvette.. Tout public

Samedi 2023-07-01 14:00:00 fin : 2023-07-01 . 0 EUR.

6 rue Général Rottenbourg Sentiers d’Enfance

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Gardening: a committed act! The program for this day of eco-citizen festivities includes a performance by street art artist Dan23, who will create a live fresco, a photo exhibition, a workshop entitled « Un mille-feuilles au jardin : atelier pratique de culture en lasagne » (« A mille-feuilles in the garden: a practical workshop on growing in lasagne »), a sensory game based on aromatic plants, a discussion on dry toilets, a workshop on making clay seed bombs… and much more! Dance and music show and concert. Snacks and refreshments.

Jardinería: ¡un acto comprometido! El programa de esta jornada de fiesta eco-ciudadana incluye una performance del artista de arte callejero Dan23, que creará un fresco en directo, una exposición fotográfica, un taller titulado « Un mille-feuilles au jardin: atelier pratique de culture en lasagne » (« Un milhojas en el jardín: taller práctico de cultivo en lasaña »), un juego sensorial basado en plantas aromáticas, un debate sobre los retretes secos, un taller de fabricación de bombas de arcilla con semillas… ¡y muchas más actividades! Espectáculo y concierto de danza y música. Aperitivos y refrescos.

Gärtnern: ein engagierter Akt! Auf dem Programm dieses Öko-Bürgerfestes stehen: Auftritt des Streetart-Künstlers Dan23, der live ein Fresko anfertigt, Fotoausstellung, Workshop « Un mille-feuilles au jardin: atelier pratique de culture en lasagne », sensorisches Spiel rund um aromatische Pflanzen, Diskussion über Trockentoiletten, Workshop zur Herstellung von Samenbomben aus Ton… und viele weitere Aktivitäten! Tanz- und Musikshow und Konzert. Kleine Speisen und Getränke.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT PAYS DE PHALSBOURG