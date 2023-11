CONCERT DE NOËL 6 rue Général Leclerc Mirecourt, 15 décembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Concert de Noël de l’école intercommunale de Musique.

Ensemble vocaux et et instrumentaux de l’école intercommunale de musique.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 18:30:00 fin : 2023-12-15 . 0 EUR.

6 rue Général Leclerc Église Notre Dame

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Christmas concert by the intercommunal music school.

Vocal and instrumental ensembles from the intercommunal music school.

Concierto de Navidad de la escuela de música intercomunal.

Conjuntos vocales e instrumentales de la escuela de música intercomunal.

Weihnachtskonzert der Ecole intercommunale de Musique.

Vokal- und Instrumentalensemble der Ecole intercommunale de Musique.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT MIRECOURT